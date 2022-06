A piedi da Tolentino a Norcia

accompagnati da due asinelli:

il secondo viaggio di “Andamento lento”

LA MARCIA è stata organizzata per il secondo anno consecutivo da un gruppo di amici di Casette Verdini. L'itinerario passa attraverso i luoghi colpiti dal terremoto

Un altro viaggio insieme ai due asinelli Spugna e Totò. Il gruppo “Andamento lento” di Casette Verdini ancora protagonista del viaggio tra Tolentino e Norcia, attraverso i luoghi del terremoto, un anno dopo la prima edizione dell’iniziativa ideata durante il periodo del lockdown (leggi l’articolo). Accompagnati dai due asini, i partecipanti (Michele Smorlesi, Giordano Roganti, Giancarlo Tardella, Giuseppe Acciaresi, Fabrizio Zamponi e Oreste Antongirolami) sono partiti venerdì mattina da Tolentino, per poi arrivare sabato a Visso e domenica a Norcia. Gli amici hanno voluto ripetere l’esperienza (non sarà l’ultima) per «ricaricarsi dalla frenesia della quotidianità e ritrovare la pace nella natura con la semplicità anche degli animali, passando nei paesi ancora martoriati dal terremoto».

(Leo. Gi.)











