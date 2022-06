Restyling dell’asfalto

con i soldi delle multe

SAN SEVERINO - Completati i lavori che hanno riguardato la frazione di Parolito

8 Giugno 2022 - Ore 09:44 - caricamento letture

Completati i lavori di asfaltatura di due tratti della strada comunale che conduce alla frazione di Parolito a San Severino. Le opere in questione sono state finanziate con il reimpiego dei proventi delle multe. I tratti interessati sono quelli l’abitato di Parolito, per circa 450 metri, e quello a partire da prima dell’incrocio della comunale di Malerba fino alla nuova pavimentazione già eseguita nei pressi del ristorante “La Lucciola”, per ulteriori 320 metri circa. Oltre alla sistemazione del nuovo tappetino si è provveduto anche alla pulizia dei cigli stradali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA