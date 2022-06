Ora è ufficiale: Fabrizio Castori

nuovo allenatore del Perugia

SERIE B - Il quasi 66enne allenatore nato a San Severino ma tolentinate di adozione ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di playoff

8 Giugno 2022 - Ore 18:46 - caricamento letture

Fabrizio Castori è il nuovo allenatore del Perugia. Lo annuncia la società umbra. Il quasi 66enne tecnico nato a San Severino ma tolentinate d’adozione ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di playoff. Lo staff tecnico sarà composto dal vice allenatore Riccardo Bocchini, dal preparatore atletico Carlo Pescosolido e dai collaboratori tecnici Marco Castori e Tommaso Marolda. «La società augura al nuovo mister e allo staff un buon lavoro». La notizia era nell’aria (leggi l’articolo) ed è diventata ufficiale solo oggi, dopo che il club biancorosso si è separato consensualmente con l’ormai ex tecnico Massimiliano Alvini, approdato con la Cremonese in Serie A. Fabrizio Castori si rimette dunque in gioco e riparte dalla Serie B. Il Perugia si ritroverà lunedì 4 luglio nel centro sportivo biancorosso per effettuare le consuete visite mediche e i primi allenamenti, prima di partire per il ritiro estivo in programma dal 9 al 23 luglio a Pieve di Cadore, comune di circa 4mila abitanti in provincia di Belluno. La squadra alloggerà nella struttura alberghiera “Al Pelmo”, situata al centro del comprensorio Cortina, Misurina, Sappada, Belluno e a soli 300 metri dal centro storico del paese.

