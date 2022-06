Castori pronto a tornare in panchina:

ripartirà dal Perugia in Serie B

CALCIO - L'allenatore nato a San Severino ma tolentinate d'adozione scelto dal presidente Santopadre per guidare i biancorossi, l'ufficialità solo dopo la risoluzione di Alvini

Mister Fabrizio Castori tornerà in pista: a breve sarà il nuovo allenatore del Perugia. L’ufficialità arriverà soltanto dopo la risoluzione del contratto fra il club umbro e l’attuale tecnico Massimiliano Alvini, prossimo sposo della Cremonese, neopromossa nella massima serie.

Per Castori pronto un contratto biennale. Dopo l’ultima esperienza in Serie A con la Salernitana, che lo ha esonerato il 17 ottobre scorso in seguito alla sconfitta rimediata il giorno precedente con lo Spezia, il quasi 66enne tecnico nato a San Severino ma tolentinate d’adozione riparte dunque dalla Serie B. Per puntare al vertice nella stagione 2022/2023, il presidente del Grifo Santopadre ha scelto proprio Castori, uno degli allenatori più esperti della cadetteria. In suo favore parlano i numeri: è l’allenatore in attività con più presenze in categoria, con ben 501 gettoni collezionati nel corso della sua lunghissima carriera (quinto di tutta la storia della Serie B). Tante le squadre allenate da mister Fabrizio Castori. Le ultime, in ordine di tempo, sono la Salernitana, il Trapani, il Carpi, il Cesena, la Reggina, il Varese, l’Ascoli e il Piacenza.

