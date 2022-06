Perde il controllo dell’auto

e finisce contro un albero

URBISAGLIA - L'incidente intorno alle 13 sulla provinciale 78, la conducente del veicolo soccorsa dal 118 e trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Macerata

6 Giugno 2022 - Ore 15:10 - caricamento letture

Perde il controllo dell’auto e finisce contro una pianta, una donna trasportata al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 13 sulla provinciale 78 ad Urbisaglia.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Camerino, che si è occupata dei rilievi del caso e di stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, la conducente ha perso il controllo della vettura che è finita contro un albero. Immediati i soccorsi.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno trasportato la donna in codice giallo con l’ambulanza all’ospedale di Macerata.

(Mi. Car.)

