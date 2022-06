«Nuova questura, a che punto siamo?»

Interrogazione in Consiglio

MACERATA - Il dem Maurizio Del Gobbo ricorda come siano trascorsi quattro anni dalla firma del protocollo d'intesa sottoscritto alla presenza dell'allora premier Gentiloni e non ci siano stati apparenti passi in avanti

Un protocollo d’intesa firmato quattro anni fa, poi solo silenzio. Oggi il consigliere comunale dem Maurizio Del Gobbo presenta una interrogazione per conoscere a che punto è la procedura per la realizzazione della nuova sede della Questura.

La premessa: «dopo il terremoto del 2016, il dramma di Pamela e gli episodi legati a Traini, il 21 febbraio 2018 il premier Gentiloni, in visita a Macerata, si è recato in Prefettura per la firma del protocollo d’intesa tra Comune di Macerata, Ministero dell’interno, Cdp Investimenti Sgr e Agenzia del demanio, che stabiliva il trasferimento degli uffici della questura alle Casermette, il comune di Macerata si impegnava ad assicurare ogni supporto necessario allo svolgimento delle attività di verifica, nonché di quelle tecniche, amministrative ed urbanistiche per la realizzazione in tempi brevi della nuova sede».

La constatazione: «a seguito dell’Ordinanza speciale del 2021, emessa dal commissario per la ricostruzione Giovanni Legnini, è stato finanziato il recupero dell’intero complesso del Palazzo del Governo (Palazzo della Prefettura, Provveditorato e Questura) per un valore totale di 19,6 milioni di euro di cui 3,8 destinati appunto alla questura. A quattro anni dalla firma del protocollo non c’è ancora la minima traccia della nuova questura e già nel 2020 anche i sindacati di polizia avevano sollecitato di dare seguito all’iter e di recente avrebbero anche chiesto in Questura e in Prefettura di conoscere la relativa documentazione». Le domande che Del Gobbo pone all’amministrazione comunale: «se è confermata, per la sede della nuova questura, l’area alle Casermette o se si sta valutando un progetto alternativo; qual è la tempistica per dotare di una nuova sede la Questura di Macerata; a che punto è il percorso di realizzazione».

