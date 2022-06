La Corte dei conti:

«Chiarimenti sul parcheggio Armaroli»

MACERATA - La magistratura contabile si è mossa sulla base di una segnalazione inviata alcuni anni fa. L'assessore Caldarelli: «Già preparata una risposta, la questione è sulla convenienza per il Comune»

La Corte dei Conti, sulla base di una informativa inviata alcuni anni fa dagli allora revisori dei conti del Comune di Macerata, ha avviato una istruttoria sulla vicenda del parcheggio Armaroli. Se ne parlerà nel prossimo Consiglio comunale che è stato fissato per lunedì e martedì prossimi: «Approfondimenti richiesti dal collegio dei revisori a fronte dei rilievi della Corte dei conti in merito al project financing relativo al parcheggio Armaroli. Approvazione della relazione istruttoria e dei rispettivi indirizzi in merito da parte dell’amministrazione comunale» è il titolo del punto in discussione.

A spiegare di cosa si parla è l’assessore comunale Marco Caldarelli: «La Corte dei Conti ci ha chiesto di illustrare le ragioni economiche dell’accordo con la società che gestisce il parcheggio e la sua convenienza per il Comune. Si tratta di una istruttoria attivata dalla Corte dei Conti sulla base di una segnalazione ricevuta dagli ex componenti del collegio sindacale. Abbiamo preparato la risposta, peraltro si tratta di una vicenda risalente negli anni, e che porteremo al voto del prossimo Consiglio comunale trattandosi di una procedura sollecitataci dalla stessa Corte dei Conti». Quindi il Consiglio comunale sarà chiamato ad esprimere il proprio punto di vista sul vantaggio pubblico del project financing per il parcheggio Armaroli ed invio degli atti alla Corte dei Conti per la valutazione finale sulla questione.

