Soccorsi a uno scooterista,

scontro tra ambulanza e mietitrebbia

TREIA – L’autista è riuscito a sterzare e i mezzi si sono urtati di striscio. Ferita una dottoressa. Poi l'equipaggio del 118 ha proseguito per prestare i soccorsi a un 54enne

2 Giugno 2022 - Ore 22:12 - caricamento letture

Incidente con una mietitrebbia per una ambulanza del 118 che stava andando a prestare i soccorsi ieri pomeriggio a Passo di Treia. Per fortuna l’autista è riuscito a sterzare e l’impatto tra i due mezzi è stato solo di striscio. Una dottoressa che era a bordo ha riportato un trauma importante alla spalla. Gli operatori del 118 però non si sono fermati nonostante l’incidente e hanno proseguito per prestare i soccorsi ad una persona che era rimasta ferita in un incidente con lo scooter.

Tutto è successo intorno alle 19 di ieri quando un equipaggio del 118 è partito per Passo di Treia dove, in corso Garibaldi, c’era stato un incidente tra un’auto e uno scooter. Nell’andare sul luogo l’ambulanza ha trovato lungo la strada una mietitrebbia con il conducente che, forse non accorgendosi dell’arrivo del mezzo dell’emergenza, ha svoltato in un passo privato. Il conducente dell’ambulanza ha avuto la prontezza di sterzare riuscendo a evitare un imbatto più grave. I due mezzi si sono toccati di striscio. Una dottoressa che era a bordo ha però riportato un trauma importante alla spalla. Gli operatori dell’emergenza, nonostante l’incidente, hanno poi proseguito per prestare i soccorsi ad un 54enne che era rimasto ferito nello scontro tra auto e scooter. L’uomo è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona.

