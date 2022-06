Incidente tra auto e scooter,

54enne soccorso con l’eliambulanza

TREIA - Lo scontro è avvenuto lungo corso Garibaldi. Il ferito è stato trasportato all'ospedale di Torrette

Auto contro scooter nel centro di Passo di Treia, ferito un uomo di 54 anni che è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 19,30 di oggi pomeriggio.

Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto con gli accertamenti che sono in mano ai carabinieri della Compagnia di Macerata. Si è comunque trattato di uno scontro frontale che ha coinvolto una vettura e uno scooter lungo corso Garibaldi, all’altezza del supermercato Madis.

In sella allo scooter c’era un uomo di 54 anni che in seguito all’incidente è rimasto ferito e gli operatori del 118, intervenuti sul posto per prestare i soccorsi, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. L’elicottero dopo aver raggiunto la zona in cui è avvenuto l’incidente ha poi trasportato il ferito, in codice rosso, all’ospedale di Torrette.

