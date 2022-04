Litiga con la compagna,

arrestato e messo ai domiciliari:

35enne trovato impiccato

TREIA - L'uomo ieri sera era finito in manette per resistenza ai carabinieri, intervenuti in seguito alla lite. Questa mattina è stato rinvenuto senza vita dai servizi sociali

Uomo di 35 anni trovato impiccato in casa, ieri sera era stato arrestato dopo una lite con la compagna e per aver fatto resistenza ai carabinieri, intervenuti sul posto. Si trovava ai domiciliari quando ha deciso di togliersi la vita usando dei cavi. È stato trovato questa mattina dai servizi sociali del comune che erano andati a casa per altri motivi. L’uomo, uno straniero, ieri sera aveva avuto una lite con la compagna, una donna italiana, perché si stavano lasciando. Durante il litigio la donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto. L’uomo ha però reagito male e ha fatto resistenza ai militari che alla fine lo hanno arrestato per resistenza e messo ai domiciliari. Questa mattina è stata scoperta la tragedia con l’uomo trovato impiccato dentro casa. Sul posto è stato chiesto l’intervento del 118 ma per gli operatori dell’emergenza non è stato possibile fare niente per salvargli la vita. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Macerata.

(Servizio in aggiornamento)

