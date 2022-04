Bundesliga austriaca, Vrioni:

tripletta e titolo cannonieri nel mirino

CALCIO - L'attaccante di Matelica grande protagonista con il Wsg Tirol. Nell’ultima partita di campionato ha messo a segno tre gol che gli hanno consentito di salire a quota 15 nella classifica dei marcatori. Adeyemi del Salisburgo è primo con 17 reti

di Andrea Cesca

Giacomo Vrioni si sta mettendo in mostra a suon di gol nella Bundesliga austriaca. L’attaccante di origini italo-albanesi, nato a San Severino, nell’ultima partita di campionato ha messo a segno una tripletta che gli ha consentito di salire a quota 15 nella classifica dei marcatori. A questi vanno sommate le due reti realizzate nella Coppa d’Austria. «E’ stata una serata fantastica», ha detto Vrioni che la scorsa estate ha accettato di passare in prestito dalla Juventus al Wsg Tirol, club che lavora in sinergia con sodalizio bianconero da diversi anni. «Era un mio desiderio provare un’esperienza all’estero, per sperimentare un modo di fare calcio nuovo», aveva detto Vrioni, il quale adesso vede di buon occhio la possibilità di tornare in Italia. «E’ troppo presto per parlare del futuro – fa sapere l’agente dell’attaccante, Silvio Pagliari –. Giacomo si trova molto bene in Austria con il Wsg Tirol». Nel campionato d’oltralpe restano da giocare altre tre partite. Vrioni è in corsa per il titolo di capocannoniere del torneo: la classifica dei marcatori vede in testa il tedesco Adeyemi del Salisburgo con 17 reti all’attivo. A Matelica, dove abitano i genitori, fanno tutti il tifo per lui.

