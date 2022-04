“Buffa racconta…

Italia Mundial 1982″

al teatro Verdi di Pollenza

LO SPETTACOLO del celebre giornalista per la chiusura della stagione teatrale in programma martedì 19 aprile alle 21,15

8 Aprile 2022 - Ore 13:58 - caricamento letture

La stagione teatrale di Pollenza chiude in bellezza con lo spettacolo “Buffa Racconta…Italia Mundial 1982” in programma martedì 19 aprile alle 21,15. Federico Buffa, assieme al pianista Alessandro Nidi, porta sul palco una delle sue storie più belle: Italia Mundial (Spagna 1982). Il giornalista racconta l’indimenticabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio che si tennero in Spagna nel 1982. L’Italia più amata di sempre vince il Mondiale più bello. I gol di Paolo Rossi, l’urlo di Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notta magica del Bernabeu, le braccia al cielo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini rivivono nell’inconfondibile voce di Federico Buffa ma soprattutto quel patrimonio di aneddoti e “storie parallele” che rendono unici i monologhi di questo inconfondibile storyteller, capace di intrecciare le vicende sportive con quelle storiche. Lo spettacolo, promosso in collaborazione con l’Amat, è disponibile previa prenotazione ai numeri 0733/549936 – 349/4730823 (dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 dei giorni feriali). Il costo del biglietto per il primo settore è di € 25,00, mentre di € 22,00 per il secondo settore.

