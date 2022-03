Rally Adriatico via da Cingoli,

quest’anno si corre a Urbino

«Speriamo di tornare presto»

MOTORI - Dopo 11 anni la gara si sposta. Secondo gli organizzatori «ci sono stati problemi con l'autorizzazione di diverse strade, non c'era modo di preparare il tracciato con quello che era disponibile»

29 Marzo 2022 - Ore 19:09 - caricamento letture

di Leonardo Giorgi

Un decennio di spettacolo fatto di motori, derapate, team da tutto il mondo e appassionati. Che quest’anno, però, si sposta ad Urbino. Il Rally dell’Adriatico non si disputerà a Cingoli per la prima volta dopo 11 anni. La 29esima edizione della gara si sarebbe dovuta svolgere sul Balcone delle Marche sabato 14 e domenica 15 maggio. Le date rimangono le stesse, ma la competizione si farà nella città natale di Raffaello. «Il radicale cambio di sede è stato operato da Prs group – spiegano gli organizzatori – nell’ottica di una ulteriore crescita della manifestazione, soprattutto per quello che riguarda le possibilità di percorso, un rinnovamento importante e significativo che guarda al futuro. Al futuro della gara stessa ed agli stimoli che essa potrà dare all’intero movimento del Campionato Italiano Rally Terra, sfruttando notevoli possibilità di ampliamento del percorso, con strade nuove e sempre maggiori alternative». Il gruppo, raggiunto telefonicamente da Cronache Maceratesi, ha spiegato che le motivazioni «non sono niente di clamoroso. Ci sono stati problemi con l’autorizzazione di diverse strade. Semplicemente non c’era modo di preparare il tracciato necessario con le strade disponibili. Ma per fortuna, in fretta e furia, siamo riusciti a spostare la gara a Urbino. Con Cingoli i rapporti rimangono buonissimi dopo 11 anni e speriamo di poter tornare presto». Dagli ambienti organizzativi e dai team del territorio filtra effettivamente ottimismo per il ritorno del Rally dell’Adriatico a Cingoli nei prossimi anni. Ma la 29esima edizione si correrà ad Urbino, così è deciso. Rimane in programma a Cingoli il 15esimo Rally delle Marche, in calendario per il 18 e il 19 novembre 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA