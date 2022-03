L’ambulanza perde il medico

al 118 di San Severino

«Operativi con le altre medicalizzate»

DUE TRASFERIMENTI hanno fatto sì che si venisse a creare una situazione di mancanza di personale specializzato. Il servizio sarà comunque garantito, come spiega la direttrice dell'Av3 Daniela Corsi: «L'importante è garantire la sicurezza del paziente e noi non esponiamo nessuno a nessun rischio»

1 Marzo 2022 - Ore 18:38 - caricamento letture

Mancanza di medici del 118, a San Severino l’ambulanza resta senza. Ma il servizio rimane comunque operativo con il supporto delle altre medicalizzate. Il problema nasce dal trasferimento di due medici, originari dell’Abruzzo, che sono tornati nella loro regione e quindi la coperta per il servizio che era stato ripristinato h12 nel 2018 è restata corta.

«Ci siamo trovati in una situazione a cui non siamo più in grado di rispondere – spiega la direttrice dell’Av3 Daniela Corsi – perché sull’ambulanza ci deve essere un medico specializzato. Al momento ne abbiamo otto che coprono h24 Tolentino, Matelica e Camerino. A San Severino l’ambulanza resta con l’infermiere, poi se sarà necessario saranno chiamate ad intervenire le medicalizzate disponibili più vicine. L’importante è garantire la sicurezza del paziente e noi non esponiamo nessuno a nessun rischio. Certo è che siamo in attesa del nuovo corso della Regione per reperire altre medici specializzati per le ambulanze».

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA