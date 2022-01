Cene a casa, botti nelle piazze:

il Capodanno sobrio dei maceratesi

con gli angeli del soccorso a vegliare

SAN SILVESTRO - Operatori del 118, della Croce verde, vigili del fuoco e forze dell'ordine hanno presidiato le strade della provincia: nessun ferito grave legato ai festeggiamenti. A Civitanova e Macerata brindisi e fuochi senza eccessi

1 Gennaio 2022 - Ore 12:11 - caricamento letture

di Laura Boccanera

Capodanno “sobrio” a Civitanova, Macerata e un po’ in tutta la provincia. L’anno inizia senza interventi per malori legati agli eccessi alcolici o per danneggiamenti causa petardi. Cenoni nei ristoranti e tavole imbandite in casa, ci si sfoga coi “botti” dai terrazzi e nelle piazze. Per il secondo anno consecutivo dal punto di vista dell’emergenza la notte di San Silvestro non rappresenta più una serata di criticità.

Come sempre, per gli operatori del soccorso e del primo intervento, vigili del fuoco e forze dell’ordine è stato un Capodanno al lavoro. Gli operatori del 118 di Macerata e i volontari e militi della Croce verde di Civitanova hanno salutato l’anno nuovo nelle rispettive sedi. Hanno salutato l’anno insieme come una famiglia allargata e poi prestato soccorso per i piccoli interventi domestici legati ai malori.

Pochi gli interventi: un incidente si è verificato questa mattina all’incrocio fra via Molise e via Friuli a Civitanova. Soccorso un ragazzo di 36 anni con ferite lievi. L’impatto si è verificato per una mancata precedenza e le due auto sono andate distrutte, fortunatamente feriti in modo lieve i due conducenti delle vetture. Il 36enne si è procurato alcune ferite alla mano per aver colpito il vetro danneggiato dall’impatto all’uscita dal veicolo. Mentre a Macerata, nella notte, una ragazza è finita fuori strada con una Punto in contrada Cimarella, distruggendo l’auto. E’ stata trasferita in ospedale, le sue condizioni non sarebbero particolarmente gravi. A Trodica di Morrovalle la Croce verde di Montecosaro e Morrovalle ha effettuato un intervento per una persona ubriaca in strada: si tratta di un uomo del Pakistan ritrovato in stato semi cosciente in una panchina del parco Pegaso. Per il resto nessun intervento si è reso necessario per consumo ed eccesso di alcol o per ferite legate all’uso dei petardi.

Anche i vigili del fuoco, tanto della centrale di Macerata, quanto del distaccamento di Civitanova non hanno dovuto affrontare particolare criticità: in totale sono stati effettuati nove interventi nella notte tra un cassonetto a fuoco per un petardo, una perdita d’acqua, aperture porte.

Per quanto riguarda i festeggiamenti, nella città costiera, a partire dalla mezzanotte, per strada e sui terrazzi del centro e della periferia fontane, fuochi d’artificio e petardi hanno salutato il 2021, per tutti con la speranza di un ritorno alla normalità per il 2022. In una Civitanova ammantata dalla nebbia che dal mattino aveva lambito la città, per qualche minuto, proprio in prossimità della mezzanotte, il vento ha spazzato via la coltre nebbiosa consentendo a tutti di osservare per qualche minuto gli spettacoli pirotecnici.

I festeggiamenti, causa Covid, si sono svolti per la maggior parte in casa e in famiglia un po’ in tutta la provincia. Anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica ha postato su Facebook pochi istanti dopo la mezzanotte una foto in famiglia di un Capodanno tranquillo, con spumante e panettone.

Una modalità che è stata scelta dalla maggior parte dei maceratesi: tavolate allargate e imbandite con parenti e amici, ma molti anche in casa da soli per isolamento causa Covid. E il Covid si è fatto sentire anche nelle feste: chiuse le discoteche, annullati cenoni e veglioni, crollo di prenotazioni e disdette negli hotel dove i pernottamenti erano per due terzi legati proprio alle feste in disco. Qualcuno ha scelto comunque di festeggiare al ristorante, anche se dove consentito si è potuto solo cenare con musica dal vivo senza balli e i tradizionali “trenini” di fine anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA