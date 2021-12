Festa dello sport del Coni,

le 34 medaglie ad atleti e società

più forti della pandemia

MACERATA - Serata nella sala Cesanelli dello Sferisterio per premiare le eccellenze provinciali. Oro al cestista Alessio Olivieri. Tutti i riconoscimenti assegnati

14 Dicembre 2021

Festa dello sport del Coni, medaglia d’oro al cestista Alessio Olivieri. Il 2021 è stato l’anno d’oro dello sport italiano nel mondo e anche il Coni provinciale di Macerata ha voluto omaggiare i successi di atleti e campioni locali con la “Festa dello sport” cerimonia di premiazione tornata in presenza dopo lo stop della pandemia.

Una lunga sfilata di campioni e giovani promesse, dirigenti, tecnici, società e giornalisti sportivi per un totale di 34 riconoscimenti assegnati nel corso della serata. La cerimonia si è svolta all’interno della Sala Cesanelli dello Sferisterio. Dieci le stelle al “merito sportivo” assegnate. Oltre all’oro di Olivieri, medaglie di bronzo per Alessandro Maccioni (motociclismo), Ezio Marchetti (Figest), Alessandro Principi (vela), Patrizio Romaldini (Figest), Asd Arcieri del medio Chienti tiro con l’arco, Asd Bici adventure team (ciclismo), Ad sci club Sarnano Sassotetto (sci), ssd Helvia Recina volley Macerata (pallavolo), Asd società bocciofila Corridonia (bocce). Alla giovane promessa della Lube volley, Filippo Melonari, è andato il prestigioso premio “Terzo Censi” – Atleta Esemplare, istituito dal Coni Marche. «Finalmente possiamo riunirci per festeggiare gli sportivi della provincia, le carriere di dirigenti e allenatori, nonché i successi degli atleti – ha detto Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata – ma soprattutto festeggiamo la ripartenza del Paese, avvenuta con il contributo dello sport. Come dirigente sportivo, in quasi due anni di pandemia, ho visto nel nostro movimento tanta voglia di andare avanti, di trovare gli spazi necessari nonostante le restrizioni e le risposte in uno scenario di incertezza. Ringrazio tutti gli sportivi della zona perché non hanno mai smesso di guardare avanti, così facendo hanno protetto i sogni nel cassetto di tutti, trainando la provincia verso la normalità». «Ringrazio tutti gli sportivi maceratesi per i risultati ma soprattutto per l’impegno, la passione e la professionalità che mettono ogni giorno nel far crescere il nostro movimento, questa festa è per tutti voi ed esserci riconquistati la possibilità di festeggiarvi in presenza è una importante gratificazione – ha detto Fabio Luna, numero uno del Coni regionale – Nell’anno d’oro dello sport marchigiano e nazionale, il contributo maceratese è stato importante a tutti i livelli». Altri premi sono andati a Ilaria Cacciamani (medaglia d’argento al valore atletico, campionessa europea di Softball), Annalisa Agamennoni (campionessa italiana di tiro alla targa all’aperto arco olimpico mixed team) Michele Antonelli (campione italiano marcia su strada 50 km), Alessandro Ilari (campione italiano pesca sportiva carp fishing), Giuseppe Micera (campione italiano pesca sportiva carp fishing), Roberto Pelati (campione italiano spinning d’altura), Andrea Pettinari (campione italiano spinning d’altura), Marco Seri (campione Italiano tiro alla targa all’aperto di campagna arco olimpico individuale e mixed team). Infine diplomi al merito sportivo sono andati alla società Volley Lube (pallavolo), Chiappini Stefano (football americano), associazione culturale “Pìndaro sport & events” comunicazione sportiva e culturale, Abramo Antonicelli (automobilismo), Ilaria Cacciamani (softball), Eleonora Ciabocco (ciclismo), Fabrizio Del Brutto (automobilismo), Elisa Grifagno (softball), Maurizio Iesari (atletica), Roberto Minnetti (atletica), Marco Pizzuti (automobilismo) ssd Helvia Recina (volley).

