Provincia, Parcaroli presenta la lista:

«Basta divisioni e campanili» (Foto)

CORSA A DUE - Ecco i dodici candidati consiglieri, tra cui tre sindaci, in appoggio al primo cittadino di Macerata: «Non è più il tempo dei municipalismi esasperati. Da Civitanova a Bolognola dobbiamo parlare un unico linguaggio». Nel centrosinistra in fase di completamento la lista a sostegno di Calamita, c'è anche Franco Capponi (Italia Viva) che attacca: «Parcaroli si è rivelato un debole non riuscendo a chiudere un progetto unitario»

27 Novembre 2021 - Ore 18:32 - caricamento letture

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

Parte la sfida elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale e l’elezione del presidente. Oggi alle 15 Giordano Ripa e Mirco Braconi hanno consegnato la lista per il centrodestra. Candidato presidente il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, accompagnato oggi pomeriggio tra gli altri dai vertici di Forza Italia Fabrizio Cirapica (sindaco di Civitanova e vice coordinatore regionale) e Riccardo Sacchi (assessore comunale a Macerata e coordinatore provinciale dei Fi). Candidati consiglieri il sindaco di Matelica Massimo Baldini, Debora Brugnola di Esanatoglia, Massimo Caprani di Potenza Picena, il sindaco di Fiuminata Vincenzo Felicioli, Giuliana Giampaoli di Corridonia, Claudio Morresi presidente del Consiglio comunale di Civitanova, Luca Buldorini capogruppo di minoranza ad Appignano e responsabile organizzativo Lega Marche, Andrea Mozzoni di Treia, Francesco Paletti di San Ginesio, la sindaca di Serrapetrona Silvia Pinzi, Valentina Salvucci di Morrovalle e Laura Sestili di Fiastra.

Per il fronte del centrosinistra il nodo non è ancora sciolto, i lavori sono in corso (la scadenza è domani): il candidato presidente è il sindaco di Appignano Mariano Calamita, tra candidati consiglieri finora trapelati ci sono Narciso Ricotta, capogruppo comunale dem di Macerata, Graziano Bravi di Recanati, Tania Paoltroni di Recanati, Fabiola Santini di Matelica, per Italia Viva Ulderico Orazi di Macerata e il sindaco di Treia Franco Capponi, già presidente della Provincia.

Ad aprire il fronte delle dichiarazioni è il candidato presidente del centrodestra Sandro Parcaroli: «Mi tremano le gambe ma sono contento e pronto. Dobbiamo fare squadra ed agire tutti insieme, non è più il tempo dei municipalismi esasperati, le risorse statali ed europee vanno intercettate ed utilizzate con progetti capaci di rilanciare l’intero territorio, devastato dal terremoto e dalle conseguenze della ex Banca Marche. Viviamo in una provincia bellissima, tra le più belle d’Italia: dobbiamo partire dalla bellezza che abbiamo per rendere attrattivo il territorio facendolo conoscere dal mare ai monti, dobbiamo portare non solo il turismo ma anche quegli investimenti capaci di produrre lavoro e benessere sociale. Insieme, basta divisioni e campanili che producono soltanto effetti negativi. Da Bolognola a Civitanova dobbiamo parlare in linguaggio unico, quello dell’armonia di un territorio che ha tutti i requisiti per imporsi alla ribalta nazionale. Il mio impegno da presidente della Provincia sarà quello di lavorare insieme a tutti i sindaci, alle Università, alle istituzioni, alle parti sociali e a tutti i cittadini maceratesi»

Rileva il sindaco di Treia Franco Capponi, candidato consigliere del centrosinistra: «Il nostro è un raggruppamento sostanzialmente civico, avevamo chiesto a Parcaroli di guidare un movimento aperto ed unitario per lo sviluppo dell’intera provincia senza spaccarla, ma si è rivelato un debole e non è riuscito a chiudere questo progetto. Le distanze tra i due schieramenti non sono così grandi come pensano i nostri avversari, è una partita molto aperta».

(in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA