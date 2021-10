La Form torna in presenza

insieme a Stefan Milenkovich

MACERATA - Appuntamento al teatro Lauro Rossi sabato 30 ottobre alle 21

L’Orchestra Filarmonica Marchigiana torna a suonare a teatro con il pubblico in presenza. Si riparte esattamente da dove si era arrestata la stagione sinfonica precedente a causa dell’inizio della pandemia, a marzo 2020. Un nuovo inizio con un concerto da non perdere: l’esibizione di Stefan Milenkovich con lo straordinario programma dedicato a Ludwig van Beethoven. Acclamatissimo dal pubblico internazionale e “adottato” da quello marchigiano, torna ad esibirsi a Macerata il violinista di Belgrado. Appuntamento al teatro Lauro Rossi sabato 30 ottobre alle 21 con l’esecuzione del concerto per violino e orchestra in re magg., op.61 di Beethoven, «un capolavoro che rappresenta l’archetipo dei grandi concerti romantici per violino, il modello al quale avrebbero fatto riferimento in seguito Mendelssohn, Schumann, Brahms e Čajkovskij – spiega la nota -. Nessuno prima di Beethoven, neanche Mozart, aveva investito il violino di un ruolo così importante. Il concerto per violino e orchestra in re magg. è una composizione del tutto originale, dove il linguaggio ereditato dalla tradizione classica è trasfigurato da tensioni espressive e accenti nuovi ed ogni idea scaturisce direttamente dalle caratteristiche peculiari dello strumento solista, per poi svilupparsi attraverso il medium orchestrale nella dimensione e nello spirito della sinfonia».

Il capolavoro del genio tedesco viene introdotto dalla Simple Symphony, op. 4 per orchestra d’archi di Benjamin Britten, con il primo violino concertatore Alessandro Cervo. «Quest’opera giovanile contribuì in modo determinante all’affermazione del talento inglese – prosegue la nota -. Il musicista, appena ventenne, impiegò in questa sinfonia gli elementi lessicali più svariati (dal formulario della suite di danza barocca, agli schemi formali del sonatismo classico, dalle danze tradizionali del folklore britannico ai malinconici languori del tardo romanticismo fino alle ardite combinazioni ritmiche novecentesche), fondendoli perfettamente tra loro e restituendoli in modo “simple”, con un accattivante senso di freschezza, di naturalezza e di giovanile entusiasmo, quasi fossero stati da lui scoperti per la prima volta.

L’appuntamento di sabato 30 ottobre apre a Macerata la stagione dei concerti d’autunno della Form, “colonna sonora delle Marche”: serate musicali per riabbracciare il pubblico, anticipando la stagione sinfonica invernale che partirà con il tradizionale concerto per il nuovo anno 2022. Biglietti a 12 e 15 euro, mentre gli studenti delle scuole hanno un ingresso speciale a 4 euro. Vendita anche su vivaticket.com. Info biglietteria dei teatri: piazza Mazzini 10, dal martedì al sabato, dalle 9 alle 12 (telefono: 0733230735; mail: boxoffice@sferisterio.it).

