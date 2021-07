Confidi Macerata: «Bilancio in utile,

patrimonio mobiliare da oltre 4 milioni»

ASSEMBLEA dei soci Villa Cortese di Treia, il presidente Gianluca Pesarini ed il direttore Leonardo Ruffini hanno presentato il rendiconto del 2020

Si è svolta venerdì 23 luglio a Villa Cortese di Treia l’assemblea dei soci del Confidi Macerata. Il presidente Gianluca Pesarini ed il direttore Leonardo Ruffini nella prima parte (assemblea privata) hanno presentato il bilancio dell’anno 2020: «in utile per 24.376 euro, approvato dai soci che sono oltre 500, 9 milioni e 186mila euro i fidi garantiti in essere e 4 milioni e 208mila euro il patrimonio mobiliare», si legge nella nota. Al termine dei lavori della parte privata, si è svolto un «interessante e partecipato convegno – si legge nella nota – che si è aperto con i saluti introduttivi del presidente Pesarini, il quale ha sottolineato come oggi più che mai, in questo complesso momento storico/economico a causa della pandemia, il Confidi sia di sostegno e riferimento per le aziende socie e conseguentemente per dare l’energia indispensabile al rilancio del territorio». Gian Luca Gregori, rettore dell’università Politecnica delle Marche, è intervenuto sul tema “Strategie post-Covid e merito del credito: quale possibile convergenza!”. «Le imprese hanno reagito in maniera differente alla crisi pandemica – afferma il rettore – riscontrando performance diverse, escludendo le aziende presenti nei settori “cosiddetti fermi”, si sono riscontrate differenti tipologie di strategie: diversificazione produttiva, diversificazione dei mercati, riorganizzazione dei processi organizzativi e di vendita mediante il digitale, altro ancora.

Va peraltro constatato che, anche a fronte di un incremento di fatturato, si verifica generalmente una diminuzione della redditività a fronte di un incremento dei costi. La differenza – prosegue il rettore – è in vari casi imputabile alle nuove competenze (digitali e non solo) che il mercato richiede ed alla capacità di programmazione. In merito a quest’ultimo aspetto, le imprese hanno mostrato preoccupazione relativamente al peggioramento della posizione debitoria, al possibile nuovo merito di credito, evidenziando la necessità di interventi di ristrutturazione finanziaria. In questa prospettiva, sottolineando la necessità di ricorrere ad un processo formalizzato di programmazione, risulta determinante il ruolo del Confidi Macerata – conclude il professor Gregori – nell’assistere le imprese e nel costituire garanzie che solo una “scala dimensionale maggiore” può permettere». All’incontro hanno partecipato anche esponenti delle banche convenzionate al Confidi, il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò, il direttore di Banca Italia Gabriele Magrini Alunno e altri rappresentanti di enti ed istituzioni territoriali.

