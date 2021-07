Cna Macerata premiata a Roma

L'ORGANIZZAZIONE della provincia si piazza al settimo posto a livello nazionale con il maggior aumento in termini di associati abbinati Inps sulle 95 province italiane dove la confederazione è presente

Cna premia Cna. Si è svolta ieri a Roma l’iniziativa “Cna davanti a tutti” alla presenza dei dirigenti territoriali e regionali dell’Associazione di categoria. È avvenuta così la premiazione annuale delle migliori performance associative sui territori per l’anno 2020. La classifica finale ha visto la Cna di Macerata piazzarsi al settimo posto a livello nazionale con il maggior aumento in termini di associati abbinati Inps sulle 95 province italiane dove la Cna è presente. La straordinaria performance di Macerata, unitamente ad Ascoli Piceno e Fermo, ha permesso alla Cna Marche di raggiungere il secondo posto in graduatoria a livello nazionale.

Grande la soddisfazione del direttore Luciano Ramadori, che ha partecipato insieme alla delegazione maceratese alla kermesse romana: «I motivi di questo successo sono molti, innanzitutto la presenza capillare su tutto il territorio, da Matelica a Civitanova, con ben 10 sedi e oltre 70 collaboratori. La pronta adozione dei nuovi strumenti di comunicazione per raggiungere tutti gli associati e dare informazioni puntuali ai singoli mestieri, ha completato l’opera. Appena è scoppiata la pandemia abbiamo chiesto ai nostri collaboratori di fare tutti insieme uno sforzo in più e, con l’impegno di tutto il sistema Cna, siamo stati pronti a dare i giusti consigli ai nostri associati». È stato significativo raggiungere questo obiettivo nell’anno più difficile per l’economia del Paese: «Per aiutare le imprese a superare le difficoltà abbiamo allargato la gamma dei servizi offerti, creando consulenze specializzate e innovative. Abbiamo cercato di promuovere al meglio tutti i bandi e le opportunità di finanziamento disponibili, bonus e contributi che di volta in volta venivano messi a disposizione dalle diverse istituzioni. Non è un caso che, grazie a questa fitta e proficua attività di sistema, anche il confidi Uni.Co. della provincia di Macerata sia riuscito insieme a noi a raggiungere la migliore performance regionale».

Con il direttore Ramadori a ritirare il riconoscimento c’erano anche i due presidenti provinciali Cna che lo scorso mese si sono scambiati il testimone, Giorgio Ligliani e Maurizio Tritarelli. «Nonostante tutti gli avvenimenti avversi per l’economia – afferma orgogliosamente Ligliani – la nostra associazione ha conquistato passo dopo passo autorevolezza. È stata protagonista, dinamica e pro-attiva, si è fatta promotrice di proposte spesso ascoltate dalle Istituzioni». Tritarelli, attuale presidente Cna, raccoglie la sfida: «È stato un riconoscimento a tutta la squadra Cna e questo approccio sarà strategico anche per i successi futuri. L’alchimia del ‘modello Macerata’ può essere replicata in ciascun ambito ed a tutti i livelli». Soddisfatto anche il segretario generale Cna Sergio Silvestrini, che proprio a Macerata ha avviato la sua esperienza lavorativa nell’organizzazione.

