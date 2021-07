Gruppo Giovani Imprenditori:

Alessio Castricini nuovo presidente

NOMINA - Succede a Paolo Carlocchia dell’agenzia Map, che ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2018 al 2021

17 Luglio 2021 - Ore 17:30 - caricamento letture

L’assemblea del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata ha eletto presidente per il triennio 2021-2024 Alessio Castricini (Centro Accessori Spa). Succede a Paolo Carlocchia dell’agenzia Map srl, che ha ricoperto lo stesso ruolo dal 2018 al 2021. Alessio Castricini, classe 1986 laureato in Economia dei Mercati internazionali all’Università Commerciale Bocconi con successivo master in finanza all’Instituto de Empresa di Madrid, dal 2009 lavora nell’azienda Centro Accessori, fondata dal nonno, occupandosi della gestione di nuovi mercati e dello sviluppo di nuove linee di prodotto. Il tema scelto per l’assemblea pubblica è stato “Il nuovo Rinascimento italiano tra storia e innovazione”, una tematica quanto mai attuale in un contesto storico di post Covid che vede tutti, ed in particolare i giovani, raccogliere la sfida per guardare con fiducia al futuro. All’interessante dibattito sul tema del rilancio culturale ed economico sono intervenuti, per i saluti, il sindaco di Civitanova Ciarrapica, il presidente del Ggi Marche Bachetti ed il presidente Ggi nazionale Di Stefano, a cui hanno fatto seguito gli interventi degli imprenditori Tomaso Trussardi (in collegamento web) e Iginio Straffi. Le parole de presidente neo eletto.

«Oggi, in questo periodo storico così particolare, sento più che mai la responsabilità del ruolo assunto alla guida dei giovani maceratesi. Da sempre credo nel concetto di squadra. Ringrazio tutti per la fiducia, sono certo che insieme possiamo, e dobbiamo, cogliere questa difficile sfida e contribuire al rilancio del territorio e del Paese, un Rinascimento appunto che deve vederci tutti protagonisti, con consapevolezza ma anche con coraggio». Al termine le conclusioni del presidente uscente interregionale centro Simona Reschini, che ha ringraziato i giovani imprenditori per la grande disponibilità e la collaborazione dimostrate in questi anni. Emozionante la relazione di Paolo Carlocchia, che nel suo intervento ha «ringraziato tutti per la collaborazione e il supporto dati nel suo mandato – si legge nella nota -. Ha sottolineato quanto la presidenza sia stata un’esperienza straordinaria e come, nonostante la pandemia, il gruppo abbia comunque portato avanti le attività programmate, sia a livello di formazione che di incontri (web)». È stato poi proiettato un video “riepilogativo” dei momenti più salienti vissuti dai giovani durante la sua presidenza. È stato infine letto un saluto inviato da Alda Fendi, impossibilitata a partecipare, che ha incitato i giovani a guardare sempre al domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA