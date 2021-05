“Le donne che fanno l’impresa”,

incontro con la ministra Bonetti

CNA - L'appuntamento online domani alle 16,30, tra i temi che verranno trattati le risorse pubbliche disponibili per l’imprenditoria femminile

11 Maggio 2021 - Ore 11:39 - caricamento letture

La Ministra Elena Bonetti ospite dell’iniziativa Impresa Donna di Cna Macerata. Il titolo “Le donne che fanno l’impresa” evoca le tante fatiche supplementari che le donne imprenditrici sono chiamate a compiere ogni giorno. Cna Impresa Donna è un raggruppamento di interessi che promuove, sostiene e valorizza la cultura d’impresa al femminile. Introdurrà i lavori del seminario in programma domani, 12 maggio, alle 16,30, Patrizia Tiranti, presidente Impresa Donna per Cna Macerata: «Questo importante gruppo Cna è impegnato a sviluppare iniziative e azioni a favore dello sviluppo, della qualificazione e della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria e del lavoro in genere; la finalità è quella di consentire alle imprenditrici di valorizzare e condividere la propria specificità, incrementare le relazioni tra imprese, partner economici, finanziari, istituzionali e sociali».

La Tiranti precisa le finalità del gruppo di lavoro: «Cna Impresa Donna si è dato il compito di promuovere tutte quelle azioni che possano migliorare le condizioni in cui l’imprenditoria femminile opera, sostenendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Ciò in cui il gruppo sta riuscendo è sicuramente di facilitare la partecipazione delle imprenditrici negli organismi della rappresentanza socio-economici e nel tessuto imprenditoriale locale per caratterizzarli e arricchirli, con i propri valori, competenze e peculiarità». Di tutti i temi di stretta attualità, delle risorse pubbliche disponibili per l’imprenditoria femminile e delle richieste delle donne Cna presenti sui diversi tavoli istituzionali, se ne parlerà domani, mercoledì 12 maggio alle 16,30 in un incontro online che vedrà la partecipazione della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti. Coordinate da Lucia Pistelli, referente per Cna Macerata di Impresa Donna, interverranno inoltre, Emilia Esposito Presidente Cnja Impresa Donna Marche, Tina Leonzi Presidente nazionale dell’Associazione Moica e Maria Fermanelli Presidente nazionale Cna Impresa Donna. Per partecipare all’incontro è necessario inviare una mail all’indirizzo: comunicazione@mc.cna.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA