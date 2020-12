NOMINE - La direttrice dell'Emergenza Urgenza tra i papabili per il ruolo ricoperto prima da Alessandro Maccioni. Il manager ex Av2 potrebbe beneficiare della tensione sull'asse Macerata-Civitanova. Circolano anche i nomi di Alberto Carelli, Mara Buccolini e Fabrizio Trobbiani

di Luca Patrassi

Se fosse Daniela Corsi a guidare l’Area vasta 3 dell’Asur? Il nome circola da giorni con insistenza sulla scacchiera in cui è in corso la partita per la successione a Alessandro Maccioni. Sono passati quasi cinque mesi dall’uscita di scena del manager cingolano che si è diretto in Umbria ed ancora la Regione deve decidere per il ruolo di comando dell’Av3. Nessuna decisione nonostante l’ondata pandemica in corso. C’era un elenco di idonei all’incarico da manager sanitario per le Marche redatto di recente dall’attuale dirigente regionale Asur Nadia Storti ma non si è voluto attingere a quei nomi: a sorpresa a novembre è stato fatto un avviso pubblico. Hanno risposto in 25, quasi tutti nomi legati alla sanità marchigiana. In ordine alfabetico si tratta di Antonio Agostini, Gino Baldi, Tommaso Bruè, Mara Buccolini, Lucia Cancellieri, Alberto Carelli, Adriana Carradorini, Giambattista Catalini, Giuseppe Ciarrocchi, Daniela Corsi, Franco Dolcini, Massimo Esposito, Giovanna Faccenda, Gianni Giuli, Roberto Grinta, Stefano Intorbida, Maria Rita Mazzoccanti, Massimo Palazzo, Riccardo Mario Paoli, Vincenzo Rea, Paolo Sossai, Domenico Sicolo, Giovanni Stroppa, Luigi Tardioli e Fabrizio Trobbiani.

Il nome che gira fin dall’inizio è quello del direttore amministrativo dell’Av3 Alberto Carelli ma è la già citata Daniela Corsi, civitanovese e direttrice del dipartimento dell’Av3 Emergenza Urgenza che ora sembra in vantaggio, spinta dal vento che tira a favore della costa. Altri nomi che circolano sono quelli del manager ex Av2 ma di scuola fabrianese Giovanni Stroppa (che potrebbe beneficiare della tensione sull’asse Macerata-Civitanova), della dirigente delle Professioni infermieristiche Mara Buccolini e di un altro civitanovese, il funzionario delle Risorse Umane dell’Asur Fabrizio Trobbiani.