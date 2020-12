SANITA' - L'azienda per un mero errore materiale aveva omesso uno dei candidati, ora è stato aggiunto

L’Asur ha corretto oggi l’atto con l’indicazione di quanti, dichiarando di avere i requisiti richiesti, hanno chiesto di essere inseriti nell’elenco degli aspiranti alla nomina a direttore generale dell’Area Vasta 3 dell’azienda sanitaria regionale delle Marche. Sono 25, e non 24 come inizialmente dichiarato per un mero errore materiale, gli aspiranti direttori dell’Area Vasta 3. In ordine alfabetico sono indicati i nomi di Antonio Agostini, Gino Baldi, Tommaso Bruè, Mara Buccolini, Lucia Cancellieri, Alberto Carelli, Adriana Carradorini, Giambattista Catalini, Giuseppe Ciarrocchi, Daniela Corsi, Franco Dolcini, Massimo Esposito, Giovanna Faccenda, Gianni Giuli, Roberto Grinta, Stefano Intorbida, Maria Rita Mazzoccanti, Massimo Palazzo, Riccardo Mario Paoli, Vincenzo Rea, Domenico Sicolo, Paolo Sossai, Giovanni Stroppa, Luigi Tardioli e Fabrizio Trobbiani. Sarà ora la giunta regionale guidata dal governatore Francesco Acquaroli a nominare il nuovo direttore maceratese sulla base delle indicazioni che darà la dirigente regionale dell’Asur Nadia Storti.

(l. pat.)