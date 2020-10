TURISMO - Il sindaco Piergentili al termine della fiera romagnola: «Riscontrato un forte interesse verso l’offerta del nostro territorio»

Si è appena conclusa la fiera dedicata al turismo Ttg Travel Experience di Rimini a cui il Comune di Sarnano ha partecipato con due desk, uno all’interno dello stand della Regione Marche e l’altro nello stand di Itermar, tour operator leader italiano nell’ambito dei viaggi di gruppo. «Torniamo a casa soddisfatti» commenta il sindaco Luca Piergentili, presente in fiera insieme al vice sindaco Franco Ceregioli e all’assessore Stefania Innamorati. «Il Ttg è una fiera B2B rivolta soprattutto agli operatori di settore: un’occasione preziosa per conoscere i trend, approfondire le esigenze dei diversi target e raccogliere contatti che daranno vita a nuove collaborazioni, come quella con Itermar, che sta già commercializzando pacchetti che includono Sarnano, le Terme e le proposte outdoor estive e invernali». «Ancora una volta abbiamo riscontrato un forte interesse verso l’offerta turistica del nostro territorio, con una predilezione per il turismo esperienziale, in particolare per il benessere, gli itinerari enogastronomici e le attività outdoor – continua il vice sindaco Franco Ceregioli – Nell’ultimo anno abbiamo investito molto in questo cluster e l’esperienza fieristica appena conclusa ci conferma la validità della strada intrapresa. Inoltre, rinnoviamo il nostro impegno ad agevolare il dialogo tra gli operatori economici sarnanesi e i grandi tour operator per progettare e vendere prodotti sempre più attrattivi per i diversi target».