PROMOZIONE – La casa produttrice di auto di lusso ha scelto la Rotonda a Mare e il Foro Annonario come sfondo per esaltare la bellezza della sua iconica vettura

«Le Marche rappresentano la sintesi perfetta dell’Italia. Qui il mare, il dolce paesaggio collinare e le architetture rinascimentali si fondono con le forme della Lamborghini Diablo 6.0 SE, nello sguardo di Wolfango Spaccarelli per il nuovo capitolo di “With Italy, For Italy”».

Post e foto della nota casa produttrice di auto di lusso sono il miglior biglietto da visita per Senigallia che, con la sua Rotonda a Mare e il suo Foro Annonario, è stata una delle mete scelte come background e narrazione per la nuova campagna pubblicitaria della iconica Diablo 6.0 SE color oro, nel reportage fotografico di paesaggi “Con l’Italia, per l’Italia” reso poetico dall’obiettivo di Spaccarelli.