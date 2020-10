STOP - Dalla Promozione alla Terza categoria molte società maceratesi hanno deciso di fermarsi dopo il "caso" Trodica

di Michele Carbonari

Le squadre di calcio maceratesi lanciano un segnale: almeno 26, dalla Promozione alla Terza categoria, in via precauzionale hanno deciso di interrompere l’attività sportiva dopo il caso scoppiato nel Trodica: un positivo e quarantena per tutto il gruppo (leggi l’articolo). C’è addirittura chi, già una decina di giorni prima, aveva deciso di tirarsi indietro: l’Urbanitas Apiro, che ha rinunciato ad iscriversi al campionato (leggi l’articolo) e che insieme ad altre società anconetane chiede il rinvio dell’inizio della stagione (leggi l’articolo). Le altre formazioni proseguono con allenamenti interni al gruppo, annullando la maggior parte delle amichevoli. Discorso diverso per la Maceratese, che ha confermato il test in programma sabato prossimo a Camerino, e per l’Esanatoglia, che fa sapere di giocare contro la Serrana (sodalizio del comune di Serra San Quirico) ad una settimana esatta dall’annullamento del match in programma contro il Sassofettato Genga per un contagio fra i giocatori anconetani.

Fra i club di Promozione, per ora, solo il Corridonia ha stoppato l’attività: salvo controindicazioni, sono regolarmente in campo Civitanovese, Potenza Picena, Chiesanuova, Aurora Treia, Portorecanati, Montecosaro e naturalmente Maceratese. Si dividono invece le categorie minori. In Prima, alcune squadre maceratesi inserite nel girone C, come il Pioraco, il Camerino e la Folgore Castelraimondo, fanno sapere di continuare la preparazione, mentre quelle che fanno parte del girone D hanno posizioni diverse: Elfa Tolentino, Urbis Salvia, Casette Verdini, Montemilone Pollenza e San Claudio dicono momentaneamente basta, mentre Settempeda, Cska Amatori Corridonia, Appignanese, Caldarola e Villa Musone comunicano di andare avanti.

In Seconda al momento sono una dozzina i club fermi: Gualdo, Sarnano, Atletico Macerata, Real Molino, Porto Potenza, Morrovalle, Belfortese, Ripesanginesio, Pollenza, Vigor Macerata, Petriolo e Pennese. Altri stanno sciogliendo la riserva in queste ore. Il Montecassiano questa settimana proseguirà con gli allenamenti, ma per lunedì prossimo ha convocato una riunione con le altre società del girone F per un confronto. Un numero leggermente inferiore è più prudente rispetto agli altri in Terza: Amatori Appignano, Sforzacosta, Colbuccaro, Monte San Martino, Giovanile Nicolò Ceselli, Giovanile Corridoniense, Camerino Castelraimondo e Lorese.