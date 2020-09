E' ATTERRATO all'aeroporto di Falconara alle 10,50. Poi la messa in basilica. A fare gli onori di casa, il governatore Ceriscioli e monsignor Dal Cin. Il presidente della Repubblica non ha tenuto discorsi ai fedeli presenti in piazza

È stato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad accendere quest’anno la lampada votiva al santuario di Loreto. Un gesto tradizionale e di buona speranza. Il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, è arrivato puntuale, alle 11,30, per assistere alla messa in basilica. Una visita durata poco più di un’ora, Mattarella al termine della funzione si è soffermato sul sagrato della basilica davanti ai fedeli seduti in piazza, per poi ripartire. Nessun discorso dunque a fedeli e politici presenti.

Un applauso ha accolto l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Loreto (accompagnato dalla figlia Laura). Atterrato alle 10,50 all’aeroporto di Falconara, è poi partito verso Loreto dove è arrivato puntuale per assistere, alle 11,30, alla messa celebrata in basilica da Paul Richard Gallagher. Ad attenderlo c’erano il governatore Luca Ceriscioli («Mattarella è venuto molto spesso nelle Marche, segno della sua vicinanza a questa regione.

Ed anche oggi ha voluto essere qui, in un giorno importante, in un periodo così difficile»), l’assessore al Turismo Moreno Pieroni, il sindaco di Loreto, Paolo Niccolini, Antonio Mastrovincenzo, presidente del Consiglio regionale e Gino Sabbatini, presidente della Camera di commercio Marche. Mattarella sul sagrato della basilica ha scambiato qualche parola con il delegato pontificio, monsignor Fabio Dal Cin, per poi entrare all’interno. Nel corso della funzione lo stesso presidente Mattarella ha acceso la lampada votiva al santuario, gesto tradizionale e molto sentito nelle Marche. Tante le persone presenti sulla piazza, dove viene misurata la temperatura con i termoscanner (il numero di posti è stato limitato a 450), che hanno assistito alla funzione da due maxi schermi (per questioni di sicurezza è stato vietato l’ingresso in basilica ai fedeli). Al termine della funzione Mattarella si è soffermato sul sagrato di fronte ai presenti, per poi ripartire in auto verso le 12,50.



(Foto di Giusy Marinelli)

