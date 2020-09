MACERATA - Due le ordinanze della polizia locale per gli eventi di questi giorni

In vista dello svolgimento del festival di artisti di strada Artemigrante in programma a Macerata da oggi fino a domenica (6 settembre) e della festa della Madonna della Misericordia-Corteo delle Canestrelle prevista per domenica, il Comando della polizia locale ha emesso due distinte ordinanze per regolamentare la circolazione nelle vie interessate dalle manifestazioni.

Per quanto riguarda Artemigrante il provvedimento prevede dal 3 al 6 settembre: divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Vittorio Veneto, valido il 4 e 5 settembre dalle 17 alle 24 eccetto veicoli necessari per il montaggio delle strutture e il 6 settembre dalle 17 alle 20,30; divieto di transito in Via Don Minzoni (a salire verso piazza della Libertà) eccetto veicoli di pubblica utilità, a servizio dei disabili, residenti autorizzati, valido il 3, 4, 5 e 6 settembre dalle 18 alle 24, con contestuale sospensione del rilascio dei permessi provvisori per l’accesso alla Ztl (varco di via Don Minzoni); il 4 e 5 settembre dalle 18 alle 24,00 e il 6 settembre dalle 18 alle 20,30, in piazza Vittorio Veneto, – eccetto residenti per accesso ad aree private – con sbarramento e deviazione del traffico proveniente da via Santa Maria della Porta in via Padre Matteo Ricci; via Domenico Ricci, con obbligo di proseguire diritto per i veicoli circolanti in via XX Settembre; via Santa Maria della Porta, a salire verso Pza Vittorio Veneto (intersezione con via Basily), eccetto veicoli di pubblica utilità, a servizio dei disabili e residenti.

Per quanto riguarda invece la festa della Madonna della Misericordia-Corteo delle Canestrelle per domenica 6 settembre l’ordinanza stabilisce: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 14 alle 19, in: piazza della Libertà (APU e area di sosta riservata ai disabili) eccetto veicoli partecipanti al corteo; via Crescimbeni, tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre; corso Repubblica (tra largo San Filippo e piazza Vittorio Veneto); via Don Minzoni, tratto compreso tra via Zara e piazza Strambi; piazza Strambi (eccetto veicoli partecipanti al corteo); sospensione temporanea della circolazione nelle vie/piazze interessate dal transito del corteo che avrà inizio alle 16:30 da piazza della Libertà sul percorso via Gramsci, piazza Oberdan, via XX Settembre, via Crescimbeni, piazza Vittorio Veneto, corso della Repubblica, piazza della Libertà, via Don Minzoni, piazza Strambi; in via Zara, per consentire l’uscita dei carri da piazza Strambi percorrendo via Don Minzoni in deroga al senso unico; interdizione del traffico veicolare sulle strade che intersecano il percorso del corteo.