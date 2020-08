EVENTO - Il direttore artistico Marco Cecchetti presenta la 21esima edizione della kermesse di circo contemporaneo, tradizionale e di teatro di strada si terrà dal 3 al 6 settembre. Gli spettacoli saranno su prenotazione. Il programma completo degli eventi in piazza della Libertà, piazza Vittorio Veneto e Palazzo Conventati

Artemigrante torna ad invadere le vie e le piazze del centro storico di Macerata. Lo annuncia il direttore artistico Marco Cecchetti che con l’associazione i Benandanti ha deciso di organizzare la 21esima edizione del festival di circo internazionale e teatro di strada nonostante le difficoltà del 2020 legate all’emergenza Covid.

«In quest’anno così particolare, vogliamo esserci – dice Cecchetti – Artemigrante 2020 si farà. Ovviamente sarà un festival più snello ma cercheremo e riusciremo a portare una forte componente di circo contemporaneo, tradizionale e di teatro di strada come ogni anno». Dal 3 al 6 settembre il centro storico di Macerata si trasforma in un vero e proprio circo all’aperto con artisti e performer di fama internazionale pronti a meravigliare il pubblico con acrobazie, magie, recitazione, cabaret e clownerie dalla migliore tradizione circense all’arte più innovativa e all’avanguardia. Gli spettacoli, tutti su prenotazione, si svolgeranno in Piazza Libertà, piazza Vittorio Veneto e Palazzo Conventati dalle 18 alle 24.

LE NORME – «Abbiamo scelto con grande impegno di organizzare il Festival con una nuova forma, per rispondere alle delicate esigenze di salute pubblica – spiega Cecchetti -. Abbiamo scelto di stare insieme ma anche di garantire la sicurezza di pubblico, artisti, staff, cittadine e cittadini. Tutta l’area Festival verrà gestita in ottemperanza alle norme anti Covid 19 indicate nell’ultimo Dpcm; obbligo di mascherina nell’area, disinfezione degli spazi, dei tavoli e delle sedute dopo l’utilizzo, presenza di gel igienizzante negli spazi spettacolo, info-point e biglietteria da utilizzare prima di accedere, obbligo per pubblico e staff di mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra chi non appartiene allo stesso nucleo familiare o non è congiunto. Tutti gli spazi spettacolo hanno un ingresso e un’uscita per differenziare i percorsi del pubblico e non creare possibili assembramenti e sono contingentati, a capienza limitata e seguono le linee guida anti covid-19 per lo spettacolo dal vivo – sottolinea -. Vi si accede con biglietto, gratuito o a pagamento. Ogni persona avrà dunque un posto a sedere in ogni spettacolo, che raggiungerà indossando la mascherina.

Tutti i posti a sedere rispettano il distanziamento di almeno un metro. Per accedere agli spettacoli è necessaria la prenotazione al numero 3519424598. Gli spettacoli in programma sono gratuiti ad esclusione delle compagnie Compagnia Full House e Tony Clifton Circus. Prima dell’ingresso all’area spettacolo sarà necessario ritirare il proprio titolo d’ingresso alla postazione Info che si trova in Piazza Libertà. Il posto prenotato sarà garantito fino a 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Successivamente potrà essere riassegnato. Consigliamo di arrivare con congruo anticipo per garantire l’ingresso con le modalità previste dalle nuove normative anti Covid-19. Infine – conclude Cecchetti – un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, alla Regione Marche e al Mibac che anche in questo delicato momento sostengono lo spettacolo dal vivo. Un grazie particolare a Matteo Iannelli, Matteo Iommi e Emanuele Lupidi per il nuovo sito, a Chiara Ficarelli per l’illustrazione e a tutti i volontari che ci supportano».

IL PROGRAMMA – Si inizia giovedì 3 settembre in piazza della Libertà alle 22 con Takimiri in “Black and White”. Venerdì, 4 settembre, alle 18, in piazza Vittorio Veneto la Compagnia Rasoterra si esibirà con lo spettacolo “Happiness”. Mentre alle 21 la compagnia Revolè ci meraviglierà con “Cabaret in aereo”. Alle 22 Tony Clifton Circus con “Rubbish Rubbit”. Alle 19, in Piazza della Libertà la Compagnia la Fabiola presenta “Attenti a quei due”. Sempre in piazza della Libertà, alle 21, spazio all’esilarante spettacolo “Cabaret Bipolar”. Subito dopo, alle 22, la Compagnia Full House ci terrà con la bocca aperta, rigorosamente coperta da mascherina, con le peripezie di “Action-Comedy”. Alle 21,30 il cortile di Palazzo Conventati si trasformerà in un teatro per accogliere lo spettacolo Io mi ricordo di Francesca Rossi Brunori. Lo show andrà avanti sabato 5 settembre con gli spettacoli agli stessi orari nelle piazze Vittorio Veneto, Piazza della Libertà e cortile di Palazzo Conventati. Domenica si riparte alle 18 in Piazza Vittorio Veneto con la Compagnia Rasoterra in “Happiness”. Alle 19 in piazza della Libertà “Attenti a quei due” con la compagnia La Fabiola. Alle 20, sempre in piazza della Libertà, “Cabaret Bipolar” che alle 22 lascerà spazio alla Compagnia Full House con “Action-Comedy”.

