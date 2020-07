MONTELUPONE - Dodici insegnanti hanno animato le lezioni per tutta la giornata di ieri. La soddisfazione dell'organizzatore Carlos Argaez: «Una bella giornata di condivisione»

Dodici insegnanti con diversi stili e personalità riuniti in un bellissimo giardino con vista mare e circondati dai girasoli, energia positiva e cuori bene aperti degli oltre 100 partecipanti. Sono stati questi gli ingredienti che hanno fatto della “Festa dello yoga” un evento memorabile. L’iniziativa ha riunito ieri nella scuola Yoga Marche, in contrada Spino a Montelupone, appassionati, curiosi e maestri di Yoga provenienti da tutta Italia tra le campagne maceratesi.

Dopo mesi di restrizioni un momento per stare insieme e condividere all’aperto e in massima sicurezza, la passione per lo yoga. Tutto è nato dall’idea dell’istruttore di yoga maceratese Carlos Enrique Argaez, che durante le lezioni social promosse nella fase 1 del lockdown, aveva promesso un momento per «finalmente praticare, parlare, ascoltare e respirare insieme».

Ed è stato di parola. Ha aperto le porte della sua scuola di yoga e, col fondamentale apporto di Giulia Moriconi, e ha invitato insegnanti sia marchigiani che arrivati dal resto d’Italia, Roma, Carpi, Spoleto e Varese. Tra questi Federica Tarducci, Stefano Ubaldini, Laura Piccioni, Franc Kristo, Aurelia Gioacchino, Elisa Cappelli, Fabrizio Ottolini, Carolina Paoletti, Andrea Toth e naturalmente Carlos Argaez, oltre a Luca Rudra e Beppe Lamberto che hanno tenuto le loro conferenze in due spazi, uno dedicato interamente all’approfondimento della Filosofia e Tradizione dello Yoga e l’altro spazio al racconto personale, che diventa racconto universale, rapporti e amore, l’amore nel rapporto. Le lezioni si sono svolte all’aperto e in piccoli gruppi come da normativa Covid. Il pranzo è stato affidato alle sapienti mani di Agathe di Agataworkshop. Una giornata appagante che si è conclusa con un aperitivo e un dj set rigorosamente tematico con l’etnic ambient tribal di Stefano Ubaldini.

La soddisfazione dell’organizzatore Carlos Argaez: «Lo yoga è condivisione, è libertà di amare ogni singolo essere, di guardati dentro e diventare più forte per gli altri, yoga è unione. Un grazie dal profondo del cuore agli insegnanti che sono venuti da Roma, Carpi, Spoleto, Varese e tutti gli insegnanti marchigiani che liberamente si sono messi al servizio dello Yoga per praticare con noi. Grazie»

(a.p.)