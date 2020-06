TURISMO - Dal 19 giugno saranno riattivati i collegamenti dall’aeroporto 'Raffaello Sanzio', confermando un poker di destinazioni nazionali verso Catania, Palermo, Cagliari e Olbia

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, annuncia, dopo il lockdown, la ripresa delle sue operazioni a partire dal 19 giugno da Ancona per volare verso 4 destinazioni, 2 in Sicilia e 2 in Sardegna.

Nella stagione estiva 2020, il vettore rafforzerà la sua offerta nelle Marche, offrendo ai passeggeri una nuova rotta verso Olbia e maggiori frequenze per decollare verso Palermo. Infine, la compagnia ha riconfermato l’intero network di destinazioni in partenza da Ancona, da cui sarà possibile decollare anche verso Catania e Cagliari. «Siamo molto felici di poter ricominciare a volare dal 19 giugno dall’aeroporto di Ancona dove, per l’estate 2020, puntiamo a consolidare la nostra offerta. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai passeggeri e alle comunità locali, offrendo loro un messaggio di speranza e positività dopo questo periodo così difficile. Grazie al nuovo collegamento per Olbia e alle frequenze incrementate alla volta di Palermo, rafforziamo le possibilità di decollare verso alcune delle più belle destinazioni italiane, senza dimenticare i nostri cavalli di battaglia alla volta di Catania e Cagliari. È chiara la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo con i nostri voli l’intero comparto turistico nazionale» commenta Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe.

«Grande soddisfazione per la ripresa dei voli passeggeri dal nostro aeroporto. Dopo una fase estremamente difficile dovuta all’emergenza Covid, l’aeroporto di Ancona riprende a volare e la prima compagnia aera che inaugurerà questo “nuovo inizio” è proprio Volotea. La collaborazione con Volotea non si è mai interrotta e siamo ben felici che la compagnia aerea abbia aggiunto al proprio network il collegamento con Olbia, meta turistica di primo ordine» aggiunge Carmine Bassetti, amministratore delegato di Aerdorica. Infine, in vista della ripresa delle sue operazioni, Volotea ha annunciato di aver implementato nuove procedure per garantire igiene e sicurezza di passeggeri e dipendenti durante tutte le fasi del viaggio, dall’imbarco in aeroporto sino all’arrivo a destinazione.