L'OBIETTIVO della Regione è di raggiungere 45 piattaforme per il soccorso in elicottero

È stato pubblicato il bando che assegna un milione di euro per realizzare elisuperfici abilitate al volo notturno nei comuni dell’area leader: le zone rurali dell’entroterra, sostenute con i fondi europei destinati allo sviluppo economico e all’incremento dei posti di lavoro. Le domande scadranno il 31 ottobre 2020. Le richieste di contributo andranno presentate dagli enti locali, di diritto pubblico e loro associazioni, dalle cooperative di comunità. Con questo investimento, che si somma agli altri già conclusi, le Marche potranno raggiungere il traguardo di 45 elisuperfici h24, una rete capillare di infrastrutture strategiche per rafforzare l’operatività del sistema sanitario regionale e di protezione civile. «Prosegue dunque l’impegno della Regione Marche – afferma il presidente Luca Ceriscioli – per garantire a tutti i cittadini e a tutte le comunità collegamenti di soccorso tempestivi in ogni parte del territorio regionale, implementando una delle molteplici reti sanitarie oggetto del nostro programma di mandato. Si tratta di una rete virtuosa, che garantisce il diritto alla salute di tutti i cittadini della nostra regione e abbatte i tempi di ospedalizzazione anche nelle zone più svantaggiate». «La crescita delle aree interne – afferma la vicepresidente Anna Casini, assessore allo Sviluppo rurale – presuppone l’offerta di servizi adeguati a ogni necessità. Questi investimenti che stiamo attuando rafforzano la rete delle opportunità che garantiamo alle comunità locali indipendentemente dalla loro collocazione geografica. La Regione sta portando avanti un lavoro di valorizzazione territoriale puntando sulle infrastrutture come asse strategico dello sviluppo».