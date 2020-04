URBISAGLIA - Si è spento a 80 anni nella sua abitazione dopo una lunga malattia. I ricordi della figlia Alessandra e dell'amico Carlo Fammilume. Mario Monachesi gli ha dedicato una poesia

di Francesca Marsili

«L’arte mi ha salvato, mi ha fatto vivere e stare bene». Si è spento con queste parole, a 80 anni Ugo Caggiano, pittore e scultore tra i più rappresentativi dell’arte contemporanea maceratese. E’ morto questa mattina nella sua dimora di famiglia a Urbisaglia, dopo aver affrontato una lunga lotta contro la malattia. Lascia i suoi quattro figli Franca, Veronica, Alessandra e Luca oltre alla sua ex moglie Enza.

Nato a Petriolo, è stato tra gli artisti più conosciuti e riconosciuti del nostro territorio e di tutta la regione. Diplomato all’Accademia di Belle Arti di Macerata, è stato dal 1992 al 1997 professore all’Accademia di Belle arti di Roma dove ha insegnato pittura e decorazione. Molteplici le sue partecipazioni a mostre e concorsi con una parentesi dedicata alla fotografia oltre ad una collaborazione con la Rede Guzzini di Recanati per la quale ha realizzato una serie di orologi a rilievo. Caggiano, vantava un percorso espositivo ultradecennale, con la partecipazione a premi, rassegne, personali e collettive in tutto il territorio nazionale. Alcune sue opere sono esposte in prestigiose collezioni private e in diversi musei tra i quali: Museo di Dunkerque (Francia), Museo Remo Brindisi (Lido di Spina Ferrara), Fondazione Sapone (Caserta). La matrice della sua espressione era quella del linguaggio visionario, fantastico, immaginario, con un rapporto privilegiato per il racconto fiabesco, ludico, leggero e gioioso. Il suo lavoro partiva da esperienze personali, da motivazioni affettive e ricordi d’infanzia. Iconiche e colorate di memoria le sue “pietre miliari” dipinte, nate dai ricordi di gioventù.

«Le colonnette o “termini stradali” sono stati per tutta la mia adolescenza un porto franco – raccontava Ugo Caggiano- Quando tra amici andavamo a “rubare” l’uva o altra frutta e i contadini accortosi ci rincorrevano, raggiungere la strada e sedersi su quelle pietre provinciali oltre che riposarsi significava essere salvi. “Qui non ci potete toccare” dicevamo con sfida a loro. Da adulto, un giorno mi fermo sul ciglio di una strada con la mia auto ma, al momento di ripartire qualcosa ostacola il mio avvio. Tra l’erba scopro e rivedo una di queste pietre. “Queste mi appartengono”, mi dico immediatamente perché allora non ridarle una nuova vita, non farla vibrare ?».

Amava i gatti, li considerava fratelli, ne aveva a decine nella sua casa di Serrapetrona distrutta dal sisma. Da qui, poco prima del crollo nel 2016, era riuscito a trarre in salvo 500 sue opere. «Papà è sempre stato un uomo curioso, nulla ai suoi occhi era indifferente, anche un semplice fiore. Un guerriero, ha sempre lottato per due cose: l’arte e libertà» è il ricordo della sua terzogenita Alessandra. Ugo Caggiano, con i suoi lunghi capelli bianchi ed il basco da pittore francese, è stato un artista eclettico, gentile, divertente, ogni sua esposizione era un esplosione di colori. Gustando il suo lavoro si può senz’altro certificare che molto spesso la natura mette il segno o il disegno e lui, la luce, la musica, la voce, la poesia. Arrivano proprio da questi binomi le “sculture semoventi”, le “fiabe simboliche”, gli “orologi”, le “pietre miliari”.

«E’ stato un grande artista, uno dei migliori del panorama astrattista italiano. Buono, sensibile e vulcanico – ricorda commosso Carlo Fammilume, docente in pensione di educazione artistica, suo grande amico sin dai tempi dell’accademia- Non ha mai abbandonato l’arte neppure durante la malattia. Poco tempo fa mi aveva chiesto se mi andava di dargli una mano a organizzare una mostra perché non si sentiva tanto in forze. Caggiano era unico, rappresentava le Marche. La sua pennellata era sensibilità».

All’uomo e artista Ugo Caggiano nei giorni della sua malattia, il poeta maceratese Mario Monachesi, aveva dedicato una poesia.

Il cielo quello limpido, quello affollato di angeli è sempre stato il viso di Ugo. Dell’uomo e dell’artista Ugo Caggiano.