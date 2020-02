MALTEMPO - L'avviso emanato dalla Protezione civile riguarda la giornata di domani

Torna il vento forte nelle Marche e in provincia. Poco fa la sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un messaggio di allerta per vento valido per domani (26 febbraio) dalle 0 alle 24. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse per il periodo di validità indica che «lungo i settori montani ed alto-collinari le raffiche potranno raggiungere in particolare al mattino intensità di burrasca forte o tempesta, con fenomeni che perdureranno anche al pomeriggio sui settori montani meridionali toccando localmente anche intensità di tempesta violenta, lungo la fascia costiera le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca». Nelle passate settimane il vento aveva già procurato significativi danni in tutta la provincia, ma soprattutto nell’entroterra.