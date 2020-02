MACERATA - Appuntamento con il professor Paolo Giordani domani, giovedì 6 febbraio, alle 21.15, alla Biblioteca Mozzi-Borgetti

Alla ricerca della verità con Popper. Per il ciclo della Farmacia dei Filosofi organizzato dalla Scuola Popolare di Filosofia, giovedì 6 febbraio si terrà in biblioteca una lezione su Karl Popper, il filosofo austriaco che si è occupato, tra l’altro, di analizzare i metodi della scienza introducendo concetti importanti come quello di “falsificazione”.

«Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere» scriveva Popper, le cui riflessioni hanno fornito un importante contributo a tutta la filosofia novecentesca. A presentarlo, nel corso della serata, sarà il professor Paolo Giordani, garanzia di chiarezza e profondità. L’appuntamento è per il 6 febbraio, alle 21.15 alla Biblioteca Mozzi-Borgetti. Ingresso libero.