Da posizioni impiegatizie a lavori manuali, dai banconisti per arrivare fino agli animatori turistici in Italia e all’estero. Sono queste le figure più ricercate in questo momento in provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca per azienda associata un ragioniere, per attività contabile amministrativa (cod. annuncio Conf 201). Si richiede diploma di ragioneria, età inferiore ai 35

anni. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi s.r.l. soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ SIM del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda settore commercio cerca un meccanico/manutentore di attrezzature per la ristorazione. Sede di lavoro: zona Pollenza. Rif.: 11159

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a con minima esperienza part time e/o in possesso del diploma di scuola alberghiera. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11158

Struttura settore ristorativo cerca un/a banconista con minima esperienza e con età max 40 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11157

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a part time con esperienza maturata presso altri studi. Sede di lavoro: zona Pollenza. Rif.: 11155

Impresa movimento terra cerca un autista con patente cat. C. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11156

Azienda settore informatica cerca un programmatore esperto (linguaggi: Java, Javascript, Html5, Python, Swift, Xcode). Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11154

Azienda settore confezioni cerca un/a impiegato/a amministrativo/a in età di apprendistato. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 11153

Azienda settore elettrico cerca un elettricista con almeno una minima esperienza nel ruolo e con età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11151

Azienda settore alimentare cerca un/a impiegata/o amministrativo/contabile con minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11150

Agenzia di animazione cerca animatori turistici anche prima esperienza con conoscenza di una lingua straniera. Sede di lavoro: Italia/Estero.

Azienda settore impiantistica cerca un tecnico campionamento e di laboratorio con diploma/laurea in chimica; una addetta alla sicurezza sul lavoro con diploma di geometra e/o laurea in ingegneria. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11148

Impresa termoidraulica cerca un termoidraulico esperto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11147

Impresa edile cerca un muratore/manovale esperto meglio se anche in qualità di escavatorista con patente C. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 11146

Struttura settore ristorazione cerca una banconista di bar part time. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 11145

Struttura settore ristorazione cerca una banconista preferibile in età di apprendistato. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11142

Azienda settore autotrasporti cerca un austista di pullman in possesso di patenti cat.: D+CQC. Sede di lavoro: zona Apiro. Rif.: 11143

Azienda settore energie rinnovabili cerca un ingegnere e/o un perito elettrico/elettronico con esperienza maturata nella gestione di pratiche GSE. Sede di lavoro: Corridonia. Rif.: 11141

Negozio di abbigliamento cerca un apprendista magazziniere con minima esperienza in qualità di commesso. Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11139

Azienda agricola cerca un autista esperto con patenti C+CQC. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 11138

Struttura settore ristorazione cerca un/a aiuto cuoco/a disponibile a turni serali/notturni. Sede di lavoro: Mogliano. Rif.: 11137

Azienda settore gran turismo cerca un autista di autobus esperto con patenti D+CQC+carta tachigrafa. Sede di lavoro: Italia/Estero. Rif.: 11135

Impresa edile cerca un idraulico esperto disponibile a trasferte: sede di lavoro: Provincia di Macerata. Rif.: 11133

Queste le offerte di tirocini:

Azienda settore commercio cerca una segretaria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Pollenza.

Studio commerciale cerca un/a laureato/a in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Esanatoglia.

Impresa edile cerca un cartongessista con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore terziario cerca un/a ragioniere/a con laurea in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore servizi cerca un/a receptionist con buon inglese e età max 28 anni. Sede di lavoro: Fabriano.

Azienda settore servizi cerca un/a impiegato/a amministrativa/o con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Studio tecnico cerca un disegnatore meccanico con età max 29 anni. Sede di lavoro: zona Matelica

Azienda settore meccanica cerca un tornitore/fresatore con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Centro estetico cerca un’estetista part time con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore commercio cerca un/a addetto marketing e comunicazione. Sede di lavoro: Montecassiano.

Azienda settore commercio cerca un impiegato magazziniere con età max 29 anni. Sede di lavoro: Matelica.

Parrucchieria cerca un’addetta all’accoglienza e segreteria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Matelica.