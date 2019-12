ELEZIONI - Continua il botta e risposta tra FdI e Lega in vista delle prossime regionali, anche l'ex ministro in campo per difendere la candidatura del deputato di Potenza Picena

«Il candidato presidente della Regione Marche è stato scelto dai leader nazionali con il medesimo criterio con cui sono stati valutati i candidati delle altre regioni in cui sono imminenti le elezioni a partire dalla Emilia Romagna». Così l’ex ministro Ignazio La Russa. Continua il botta e risposta a distanza nel centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali. La rivendicazione di ieri arrivata dalla segreteria nazionale di FdI che aveva indicato Francesco Aquaroli come candidato del centrodestra non è piaciuta alla Lega. Prima il commissario regionale Paolo Arrigoni, poi il gruppo consiliare in Regione hanno frenato bruscamente, facendo intendere che il nome di Acquaroli era tutt’altro che condiviso. E così dopo l’appello alla lealtà della Meloni rivolto agli alleati, oggi è un altro big a scendere in campo per difendere la posizione. «Anche il nome di Francesco Acquaroli, così come quelli delle altre Regioni – aggiunge La Russa – è stato segnalato da tempo al tavolo nazionale affinché ogni partito della coalizione informasse il territorio e ne raccogliesse eventuali criticità prima dell’annuncio. Così è stato per esempio per la Borgonzoni della Lega. In ogni caso, mi rallegro per la dichiarata adesione dei consiglieri marchigiani leghisti di non avere avanzato alcuna perplessità sulla persona candidata essendo Acquaroli da tutti ritenuto una risorsa per le Marche».