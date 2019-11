EVENTO - Da domani all'8 dicembre la 24esima edizione della manifestazione. Paolo Capponi: «Le nostre aziende potranno far ammirare le proprie produzioni all’insegna dell’innovazione e dell’eco-sostenibilità»

L’Artigiano in Fiera, manifestazione delle arti e dei mestieri, torna a Milano con la sua 24esima edizione. Quest’anno la kermesse all’insegna dei prodotti provenienti da tutta Italia e da 110 Paesi del mondo, andrà in scena da sabato 30 novembre a domenica 8 dicembre 2019 alla Fiera Milano Rho. «Trecentoquarantamila metri quadri di esposizione con più di 3 mila artigiani provenienti da oltre 100 paesi -afferma Paolo Capponi Responsabile Export di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo – che saranno protagonisti con le loro creazioni e prodotti tipici. Tra questi, anche 15 nostre imprese di cui 5 ospitate al Pad. 3 nello stand della Regione Marche in cui potranno far ammirare le proprie produzioni all’insegna dell’innovazione e dell’eco-sostenibilità. Molto interessante inoltre il progetto “Artimondo”, l’e-commerce dell’artigianato di qualità, che garantisce continuità temporale alla fiera attraverso la presenza delle imprese nella piattaforma online». A partire dall’edizione di quest’anno, si potrà accedere alla fiera solo attraverso un pass gratuito, scaricabile dal sito ufficiale www.artigianoinfiera.it.