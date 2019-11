ANNUNCI - Per inserire i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore fabbricazione computer e unità periferiche un/una responsabile di produzione con esperienza nella posizione e preferibilmente nei settori elettronici ed elettromeccanici (cod. annuncio Conf 192). La risorsa coordinerà altri reparti produzione, acquisti,magazzino e seguirà la pianificazione dei flussi in entrata ed in uscita. Dovrà contribuire anche alla riorganizzazione della parte produttiva. Si richiede diploma o laurea. Titolo preferenziale laurea in Ingegneria Gestionale. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ SIM del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Struttura settore ristorazione cerca: un cuoco, un aiuto cuoco, personale di sala con almeno una minima esperienza nei vari ruoli. Orario serale turno unico. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif. 11131

Cooperativa cerca un autista di scuolabus part time con orario spezzato ed in possesso di patente D+CQC. Sede di lavoro: San Severino

Ristorante cerca un pizzaiolo esperto e/o un apprendista con diploma alberghiero. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 11130

Struttura settore ristorazione cerca un/a apprendista receptionist e apprendisti camerieri. Sede di lavoro: Castelraimondo.

Ente di formazione privato cerca docenti in possesso di una delle seguenti lauree: informatica, matematica, lingue (francese). Sede di lavoro: Macerata. Rif.: 11129

Ristorante cerca camerieri di sala e personale addetto di cucina. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11128

Azienda lavorazione marmi cerca un marmista esperto e/o un apprendista. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 11127

Agriturismo cerca camerieri di sala e un/a aiuto cuoco/a. sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11126

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a con almeno una minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona Camerino. Rif.: 11125

Studio di progettazione cerca un impiegato per l’ufficio tecnico con diploma di perito meccanico e/o geometra. Sede di lavoro: zona Matelica. Rif.: 11124

Azienda settore commercio dolciumi cerca un commesso di vendita nei fine settimana e festivi presso fiere e centri commerciali. Sede lavoro: Nord Italia.

Albergo cerca un/a cameriere/a con almeno minima esperienza nel ruolo. Sede di lavoro: zona Sarnano. Rif.: 11122

Azienda settore tessile cerca un’apprendista cucitrice. Sede di lavoro: Colmurano. Rif.: 11123

Azienda settore impiantistica cerca un apprendista con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 11121

Parrucchieria cerca una parrucchiera esperta e un’apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11120