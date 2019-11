DATO - I numeri del terzo trimestre del 2019 forniti da Confartigianato. Rispetto alla nostra provincia vanno peggio Anconetano, Ascolano e Pesarese. Bene il fermano (più 4 imprese)

Crescono le imprese nelle Marche: più 321, ma scendono quelle artigiane che registrano un meno 63 aziende. Anche nel Maceratese è sceso il numero di ditte: meno 13. Queste le elaborazioni dell’Ufficio studi di Confartigianato Marche sui dati di Unioncamere-Infocamere, per il terzo trimestre del 2019. Sono state 552 le imprese artigiane iscritte (in crescita rispetto allo stesso periodo del 2018, quando erano state 513) ma sono state 615 le aziende che hanno chiuso (nel 2018 erano state 578 nel terzo trimestre). Saldo negativo con 63 aziende in meno. Nel Maceratese le aziende artigiane registrate, al 30 settembre, sono 10.854 mentre erano 11.058 a settembre 2018. Nel terzo trimestre se ne sono iscritte 130 mentre hanno chiuso 143 aziende. In particolare sono scese le aziende del settore servizi (-9) e manifatturiero (meno 6) e sono cresciute nei servi alle imprese (due in più) e nelle costruzioni (più 1). Vanno peggio Ancona (meno 18 aziende), Ascoli (meno 21) e Pesaro Urbino (meno 15). Bene Fermo con 4 imprese artigiane in più.