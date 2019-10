I PROFESSIONISTI di Confartigianato Imprese all'appuntamento internazionale di Londra: «Un bagaglio formativo di grandissimo valore, che i parrucchieri potranno portare nei propri saloni e rielaborare con la loro estrema creatività e abilità»

Tre giorni di formazione, energia e tendenza al Salon International di Londra per gli acconciatori di Confartigianato. Sono 50 i professionisti dell’associazione di categoria di Macerata-Ascoli-Fermo che dalle Marche hanno partecipato al più importante evento della coiffeur internazionale, potendo entrare in contatto così con i migliori talenti creativi del settore.

«Bilancio assolutamente positivo quello della visita al Salon International – afferma Eleonora D’Angelantonio, responsabile Benessere di Confartigianato -. I nostri parrucchieri hanno avuto la possibilità di trovare nuovi spunti creativi assistendo agli show dei migliori team artistici internazionali. Ospitato all’interno dell’Icc Auditorium, che con una capienza di 3800 posti, è uno dei punti di forza della fiera e offre ai partecipanti l’opportunità di esibirsi in uno dei più grandi palcoscenici inglesi, l’Alternative Hair Show, è stato la punta di diamante dell’intera manifestazione, evento clou della coiffeur internazionale grazie alle aziende leader e ai migliori talenti creativi che si sono esibiti nelle varie fasi. Uno show nello show, quindi, che ha offerto ai parrucchieri l’opportunità di ispirarsi alle tendenze più innovative, che hanno spaziato dalle linee rigorose e geometriche a quelle spettinate e scalate. Il tutto all’interno di esibizioni spettacolari con ispirazioni che sono andate dalla Parigi anni sessanta al futuro, con un occhio alla tecnologia digitale, passando per i colori della giungla e per atmosfere che strizzavano l’occhio alle corti settecentesche. Un bagaglio formativo di grandissimo valore, che i parrucchieri potranno portare nei propri saloni e rielaborare con la loro estrema creatività e abilità».

Prossimo appuntamento per i parrucchieri di Confartigianato sarà l’esclusivo “Toni and Guy Boot Camp Show”. Un progetto di formazione realizzato dall’associazione in partnership con L’Oreal Professionel, programmato per lunedì 21 ottobre a partire dalle 15 nell’auditorium della sede provinciale, in cui verranno presentate le nuove collezioni 2020 direttamente dal team di Toni and Guy, leader mondiali nella formazione per hair-stylist.