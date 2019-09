INIZIATIVA domani e domenica in tutte le Marche, al via anche i tesseramenti. Ecco il calendario del Maceratese

Dopo Pontida, domani e domenica la Lega torna in piazza. Parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e militanti incontreranno in tutte le Marche i cittadini, invitandoli a firmare a sostegno di Matteo Salvini e della sua azione politica. «La maggioranza degli italiani ci chiede di fare qualcosa contro questo Governo delle poltrone che in pochi giorni ha permesso la ripresa incontrollata degli sbarchi, la gente è preoccupata. Così come è preoccupata dell’atteggiamento servile del Governo verso l’Europa – spiega il Senatore Arrigoni, responsabile della Lega Marche – Sarà anche l’occasione per tesserarsi. Tantissimi marchigiani che non hanno mai fatto politica ci stanno contattando perché vogliono dare una mano alla Lega e questo weekend ai gazebo sarà l’occasione giusta». I gazebo della Lega, tra sabato e domenica, saranno allestiti in oltre 50 comuni e copriranno tutte le cinque province. «Visto che non ci fanno andare al voto – conclude Arrigoni – sono certo che le Marche daranno una risposta importante con migliaia e migliaia di firme, un messaggio chiaro anche nei confronti della fallimentare giunta Ceriscioli e contro i giochi di palazzo che anche in Regione il Pd ha improvvisato con il M5S».

Ecco il calendario dei gazebo