Confindustria Macerata ricerca per azienda settore costruzioni industriali un/una Geometra-tecnico commerciale, preferibilmente con esperienza (cod. annuncio Conf 187). La risorsa si occuperà di elaborazione preventivi e contatti clienti. Si richiede diploma di geometra, orientamento al servizio / cliente, conoscenza Autocad. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il Cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ Sim del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore costruzioni industriali un/una Geometra-tecnico di cantiere, preferibilmente con esperienza (cod. annuncio Conf 188). Si richiede diploma di geometra, conoscenza Autocad, flessibilità. Si valutano anche candidati con diploma di Perito Meccanico. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il Cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità' alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell' annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ Sim del 30/06/2016).

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Struttura settore ristorazione cerca Camerieri e baristi, codice n. 11068

Pelletteria cerca Personale esperto nelle lavorazioni di piccola e media pelletteria, codice n. 11067

Azienda settore metalmeccanico cerca Escavatorista esperto, codice n. 11066

Impresa edile cerca idraulici, elettricisti, escavatoristi, autisti con patenti C+E, codice n. 11065

Azienda settore pelletteria cerca Cucitrice e addette al montaggio di pelletteria con minima esperienza nel ruolo/settore, codice n. 11064

Struttura settore ristorativo cerca Un/a banconista con minima esperienza nel settore, codice n. 11063

Autocarrozzeria cerca Impiegato/a amministrativo/a con minima esperienza ed in possesso di sgravi contributivi, codice n. 11062

Azienda settore agricolo cerca Trattorista esperto, codice n. 11061

Azienda settore legno cerca un falegname esperto e un verniciatore con pistola a spruzzo, codice n. 11060