(Foto di Fabio Falcioni)

Dopo una partenza “raffreddata” dal tempo instabile, ieri sera il popolo degli Aperitivi europei si è riversato a Macerata, nei locali aderenti all’iniziativa che hanno potuto dare mostra delle loro “creazioni” per l’occasione. Colori, musica e un repentino cambio di atmosfera anche tra locali a distanza di pochi metri l’uno dall’altro, grazie alle ambientazioni, al vestiario e alle specialità tipiche di ogni paese offerte ai presenti.

Il programma della Festa dell’Europa prosegue oggi, alle 18, ai Magazzini Uto dove l’emergenza climatica in Europa sarà al centro dell’ incontro informativo Che aria tira, a cura di Fridays for Future Macerata. In questa occasione sarà presentato il progetto pilota eco-aperitivo sostenibile da mettere in campo per la prossima edizione della festa, un ulteriore tassello dell’impegno per un futuro ambientale sostenibile e nell’azione del cambiamento culturale da una logica usa e getta a quella del riuso. Alle 21,30 ai giardini Diaz passeggiata per tutti nel territorio comunale con “Salute in cammino Macerata”.

Sabato 11 maggio, ultimo giorno della festa dell’Europa, alle 22 in piazza Mazzini, in programma il concerto di Riciclato Circolo Musicale. In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà al Teatro Don Bosco. La mostra “La mia scuola per l’Europa”, frutto di un progetto che ha coinvolto gli istituti cittadini, è visitabile tutti i giorni fino all’11 maggio dalle 18 alle 23. agli Antichi Forni. Al via da ieri anche gli aperitivi europei a cui hanno aderito su base volontaria ben 68 esercizi commerciali di cui 37 adottano il Protocollo verde varato per la prima volta dal Comune con l’obiettivo di ridurre il consumo della plastica. Oltre all’impegno nell’allestimento di piccole isole per il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti, i 37 locali, debitamente segnalati nella mappa della Festa, si sono impegnati a eliminare la plastica monouso usando stoviglie biodegradabili e compostabili, servire acqua del rubinetto, eliminare gli sprechi alimentari evitando, inoltre, che gli “avanzi” finiscano nei rifiuti. A questo proposito saranno riforniti di vaschette in mater-bi con coperchio. Per quanto riguarda i servizi tutti i locali aderenti all’iniziativa sono dotati di bagni, quelli chimici sono posizionati in fondo a corso della Repubblica, in vicolo Torri vicino all’ex Oviesse, in piazza Oberdan vicino alle Poste mentre quelli pubblici di viale Trieste, piaggia dell’Università e via Berardi sono aperti h24. Sul fronte smaltimento dei rifiuti le postazioni per la raccolta differenziata destinate agli utenti sono installate in piazza della Libertà, piazza Mazzini, piazza Vittorio Veneto, piazza Oberdan, via Garibaldi e piazza Annessione.