TRASPORTI - La nuova fermata sorgerà in contrada Pace, il costo complessivo per la realizzazione è di un milione e 350mila euro. L’esecuzione delle opere è prevista entro 8 mesi dalla disponibilità del finanziamento

Si chiamerà Tolentino Campus la nuova fermata ferroviaria sulla linea Civitanova-Albacina che sorgerà in contrada Pace. La Giunta ha approvato lo schema di accordo tra Regione Marche, Comune e Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione, dando atto che Rfi è individuato quale soggetto attuatore, incaricato della progettazione, dell’esecuzione dei lavori e della messa in servizio della fermata e che il costo complessivo per la realizzazione degli interventi è pari ad un milione 350mila euro e sarà finanziato dalla Regione Marche. L’esecuzione delle opere è prevista entro 8 mesi dalla disponibilità del finanziamento.

«Il progetto è mirato ad accrescere i livelli di accessibilità di contrada Pace, area urbanizzata all’indomani degli eventi sismici del 2016 e destinata ad ulteriore sviluppo residenziale e di servizi, e ad innescare una significativa diversione modale dal trasporto individuale a quello collettivo, con effetti benefici sulla congestione stradale (con particolare riferimento alla SS77var), sull’inquinamento atmosferico, sulla sicurezza della circolazione e quindi, in ultima analisi, sulla qualità di vita della popolazione – si legge in una nota diffusa dal Comune – Inoltre l’accordo ha lo scopo di riconoscere la valenza trasportistica dell’intervento per il territorio e tratta i presupposti e gli aspetti di carattere generale connessi alla sua attuazione. La nuova fermata è situata nel comune di Tolentino, quarto per popolazione della provincia di Macerata e tra i centri principali della Valle del Chienti, un’area della Regione Marche caratterizzata da un buon livello di industrializzazione e di attrattività turistica e da comodi collegamenti stradali, attraverso la superstrada SS77 che collega Tolentino, da una parte, all’Adriatica (40 km) e, dall’altra, alla superstrada Orte – Perugia – Ravenna (70 km). La fermata ricade in prossimità dell’area a servizio della nuova area urbana sviluppatasi all’indomani del sisma del Centro Italia del 2016, che ospita il Centro Direzionale e Commerciale “Tolentino Retail Park” e il Cinema “Multiplex”, di capienza di circa mille posti. La stessa area sarà prossimamente interessata da un ulteriore sviluppo residenziale, dalla costruzione del nuovo Campus Scolastico che ospiterà gli attuali istituti “F. Filelfo” e l’Ipiar “Frau” con un’utenza complessiva pari a circa mille studenti, da un nuovo centro direzionale e un centro sportivo d’importanza sovracomunale».

Prosegue il Comune: «La nuova fermata al km 43+940 circa della linea ferroviaria Civitanova – Albacina, infrastruttura oggetto di un grande intervento di up-grading che prevede, in prima fase, interventi di riqualificazione delle stazioni e velocizzazioni puntuali e, in seconda fase, l’elettrificazione. La linea è oggi interessata solo da traffico viaggiatori di tipo locale, con una struttura di orario non cadenzata ma l’Accordo Quadro Rfi– Regione Marche prevede l’attivazione di servizi cadenzati ai 60’ Ancona – Fabriano e Ancona – Macerata. L’area dove sorge la fermata di Tolentino – Campus è oggi servita da una delle tre linee di trasporto pubblico urbano (n. 11 corse verso il centro città) e da diverse corse di trasporto pubblico locale, che fermano tutte a circa 250 metri dalla fermata ferroviaria oggetto del presente accordo. Presso la futura fermata vi è già oggi un ampio parcheggio. Gli interventi attengono specificamente alla nuova fermata ferroviaria e alle aree immediatamente prospicienti e prevedono la realizzazione di: marciapiede di lunghezza 150 metri e altezza 55 centimetri, dotato di pensilina; sistema di informazione al pubblico, visiva e sonora; segnaletica fissa per l’orientamento adeguata agli standard previsti da Rfi; segnalazioni tattili per ipovedenti; elementi di arredo ed accessori (sedute, cestini, bacheche…), predisposizione per emettitrice e validatrici di titoli di viaggio; impianti d’illuminazione, realizzati secondo criteri di efficienza energetica; sistemi di videosorveglianza per la security della fermata.