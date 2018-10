Lavoro, le offerte in provincia

ANNUNCI - Scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

FABBRO. Per azienda operante nel settore della carpenteria metallica leggera e medio pesante ricerchiamo un Fabbro. Il candidato ideale ha già maturato esperienza nel settore e in particolare nell’attività di saldatura. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Montecosaro. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art. 13, D. Lgs. 196/03). Inviare cv a: civitanova@randstad.it o chiamare 0733 784478– indicando il seguente codice: CM RANDSTAD FABBRO

SFORMATORE SUOLE.Per azienda operate nel settore delle suole ricerchiamo uno Sformatore suole. Si richiede minima esperienza maturata in produzione ed abilità manuali. Contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Grottazzolina. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03). Inviare cv a: civitanova@randstad.it o chiamare 0733784478 – indicando il seguente codice: CM RANDSTAD SFORMATORESUOLE

APPLICATORE GUARDOLO. Per suolificio ricerchiamo un Applicatore guardolo. Il candidato ideale ha buona manualità ed esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Zona di lavoro: Grottazzolina. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03). Inviare cv a: civitanova@randstad.it o chiamare 0733784478 – indicando il seguente codice: CM RANDSTAD APPLICATORE GUARDOLO

OPERATORE MACCHINE AUTOMATICHE. Per azienda operante nel settore del cablaggio elettrico ricerchiamo un Operatore macchine automatiche. Si richiede esperienza specifica nel settore elettrico. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di inserimento. Zona di lavoro: Montelupone. I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03). Inviare cv a: civitanova@randstad.it o chiamare 0733784478 – indicando il seguente codice: CM RANDSTAD OPERATORE MACCHINE AUTOMATICHE.

Its Turismo Marche offre nuovi percorsi di alta formazione, gratuiti, volti all’inserimento lavorativo prossimi all’avvio che si svolgeranno nelle Marche.Per saperne di più partecipa ad una delle presentazioni che trovi di seguito. «Ti spiegheremo – fa sapere Its – le potenzialità del nostro sistema e tutte le opportunità che offre. Abbiamo un network di più di 300 aziende che si affida a noi per trovare personale specializzato, e noi cerchiamo candidati motivati da formare per inserire in azienda. Ti aspettiamo

– martedì 16 ottobre alle 10.30 Ial Marche – Via dell’Industria 17, Ancona

– mercoledì 17 ottobre alle 10.30 CISL – Via San Alessandro n.3, Fermo

– mercoledì 17 ottobre alle 15 – Sandwich Time via L. Einaudi 214, Civitanova

– mercoledì 17 ottobre alle 16 – IIS “P.Cuppari – S. Salvati” via La Malfa 36, Jesi

È gradita conferma di partecipazione a

orientamento@itsturismomarche.it