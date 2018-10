TURISMO - Il presidente dell'associazione Giorgio Ligliani: «Lavoriamo a sostegno del settore, per aumentare presenze e spesa media dei visitatori». Il direttore generale Ramadori: «Fondamentale costruire offerta integrata e di qualità»

La Cna di Macerata sarà presente al 55esimo Ttg Travel Experience di Rimini (10-12 ottobre), fiera dedicata al turismo e all’accoglienza: all’interno dello stand della Regione Marche presenterà il catalogo “Macerata in mostra. Esperienze di viaggio nella terra delle armonie”. «Per la nostra associazione il sostegno di questo settore è strategico – afferma il Presidente Territoriale Giorgio Ligliani – favorendo la progettazione di offerte turistiche di breve periodo e rimodulando proposte capaci di catturare i desideri di viaggio anche di coloro che si spostano per pochi giorni, con l’obiettivo di generare l’aumento delle presenze e della spesa media dei visitatori». Dello stesso avviso Luciano Ramadori, Direttore Generale della Cna di Macerata: «Per il secondo anno sviluppiamo progetti riguardanti il settore turistico, sempre con lo sguardo rivolto al turismo esperienziale. Siamo convinti che, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomico del territorio passi gran parte delle nostre possibilità di rilancio. Fondamentale è riuscire a costituire un’offerta integrata e di qualità, capace di attrarre l’interesse del pubblico di riferimento, vincendo la sfida della competizione globale».

La presenza di Cna Macerata in fiera è un risultato possibile grazie al corso di formazione per gli operatori del settore organizzato da Cna, con il sostegno della Camera di Commercio e in collaborazione con Marco Cocciarini e la società Globe Inside, che si sono occupati delle docenze. I partecipanti al corso hanno preparato una scheda di offerta turistica di tipo esperienziale, che è stata inserita all’interno del catalogo “Macerata in mostra – Esperienze di viaggio nella terra delle armonie”. Le proposte abbracciano esperienze particolari e suggestive, come la partecipazione a fasi della transumanza degli ovini, laboratori legati alla moda, alla norcineria, alla produzione di vino e alla pesca. Si tratta di percorsi costruiti per far vivere al viaggiatore uno spaccato di vita sul territorio, favorirne la conoscenza, l’apprezzamento e, una volta ritornato a casa, il racconto dell’esperienza vissuta come qualcosa di unico.