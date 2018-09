MACERATA - L'incontro formativo organizzato da Confartigianato ha esplorato le potenzialità di prevenzione e innovazione del mestiere. Prossimo appuntamento il 12 novembre con “Le nuove frontiere della cosmetologia”

L’estetista, “sentinella” della salute. Questo il tema dell’appuntamento formativo nella sede provinciale di Confartigianato rivolto alle imprenditrici del settore. Il titolo: “Il ruolo dell’estetista professionale nell’evoluzione delle patologie estetiche”. L’incontro, condotto da Pier Antonio Bacci, professore di Flebologia e Chirurgia Estetica nell’Università di Siena, ha approfondito temi cruciali per il settore come il fondamentale ruolo dell’estetica professionale nel momento preventivo, nel momento del dubbio di patologia, nel momento riabilitativo e nel mantenimento, il rapporto tra medico ed estetista, l’intervento della medicina ufficiale sulle cause e sui processi che hanno anche un impatto estetico nelle varie branche specialistiche, con l’ausilio di operatori sanitari ad indirizzo estetico maggiormente dedicati. «Un’estetista seria e ben formata – ha detto Bacci – può essere anche una sentinella della salute, pur sempre nel suo settore professionale di riferimento e in strutture diverse. Ci sono conoscenze di base e segni che devono essere conosciuti, ma è importante conoscere anche il cambiamento della nostra società, degli stili di vita, dei momenti inquinanti e di grande stress, così come i pericoli offerti dai social, dal web e dalla pubblicità che, troppo spesso, sacrifica la scienza nell’altare del business dell’estetica. Il futuro sarà sempre più globalizzante ed integrato, ed anche il mondo dell’estetica professionale potrà dare il suo contributo nel settore ben definito da leggi e norme vigenti, cosicché, assieme a tutti gli operatori sanitari, parasanitari e non sanitari, anche le migliori stelle dell’estetica professionale potranno essere di grande utilità alla società, al disagio e al sorriso delle persone di ogni sesso, ruolo, colore o età. Anche questo è bellezza».

La presidente provinciale di Confartigianato estetiste aggiunge: «In uno scenario di evoluzione professionale quale quello attuale, collaborare con il medico estetico, sempre nel rispetto dei reciproci ruoli, è fondamentale per far sì che le imprese del settore estetico sviluppino sempre più la propria professionalità, siano sempre maggiormente competitive rispetto alle rinnovate esigenze della clientela ed abbiano gli strumenti per affrontare le complesse sfide del mercato». A spiegare il ruolo della formazione all’interno di Confartigianato è stata invece Eleonora D’Angelantonio, responsabile Benessere dell’associazione di categoria: «Confartigianato lavora al fine di comunicare, attraverso un’intensa attività di consulenza e promozione di corsi formativi, che flessibilità, formazione e promozione mirata sono le prime attività di strategia su cui devono investire le imprese proiettate alla crescita La nostra formazione è orientata su vari versanti, sia quelli relativi al marketing ed alle strategie di vendita, che a quello della neuro–estetica, neuro–cosmesi e psicologia del benessere, che abbiamo iniziato ormai da tempo e che ha portato i nostri imprenditori del benessere a scoprire la grande importanza che queste tematiche hanno in relazione alla loro competitività aziendale»

L’incontro ha aperto il programma formativo di Confartigianato 2018-2019 per le imprese del benessere, che proseguirà con una serie di appuntamenti formativi che spazieranno dall’area marketing–finanza, a quella di psicologia della comunicazione e cosmetologia. Il prossimo appuntamento dedicato alle imprese del settore estetico è fissato per il 12 novembre, in cui si svolgerà l’incontro seminariale “Le nuove frontiere della cosmetologia”, condotto dal noto cosmetologo e psicologo Umberto Borellini. Per info e adesioni è possibile contattare il numero 0733366308 o scrivere a e.dangelantonio@macerata.confartigianato.it.