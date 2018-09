CONFARTIGIANATO IMPRESE MACERATA sarà nello spazio Tortona fashion District dedicato al made in Italy, un osservatorio privilegiato sulla ricerca e sulle tendenze della moda contemporanea

È tutto pronto per la prossima edizione di White Milano che da oggi al 24 settembre, porterà a Milano le novità riguardanti l’abbigliamento e accessori donna.

«Grazie alla partnership avviata nel 2016 da Confartigianato con ICE-Agenzia e il salone milanese – ha dichiarato Giuseppe Mazzarella, presidente regionale di Confartigianato Marche e delegato nazionale all’internazionalizzazione – i nostri imprenditori della moda possono mostrare e valorizzare tutta la loro creatività. Questa è una fiera molto importante che dà una visibilità eccezionale per quel segmento di clientela adatto alle nostre imprese. Un segmento medio-alto di clienti che cercano qualità, stile, prodotti di nicchia. Siamo felici di annunciare che la collaborazione tra Confartigianato, Confexport e White continuerà anche il prossimo anno, nel corso del quale si svilupperanno altre opportunità di business per le aziende italiane, promuovendo l’incoming di buyer internazionali e agevolando la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri».

Una crescita progettuale quella del White Show nel segno della qualità, grazie allo sviluppo dell’hub di Tortona 31-Opificio, spazio composto da più location autonome, usate per la prima volta durante la fashion week milanese, per creare un percorso unico nel suo genere che ospiterà aree speciali e di ricerca internazionali e showroom di importanti brand.

Le produzioni artigiane 100% made in italy saranno invece ospitate negli spazi di Tortona 27, un osservatorio privilegiato sulla ricerca e sulle tendenze della moda contemporanea.

«Il salone quest’anno – ha aggiunto Paolo Capponi, responsabile Ufficio Export di Confartigianato Imprese Macerata – accoglierà 562 aziende (il 5% in più rispetto all’edizione dello scorso anno), di cui 375 italiani e 187 esteri, che presenteranno le loro creazioni in una delle vetrine internazionali più importanti, sviluppata su una superficie di circa 22mila metri quadrati che coinvolgerà quattro location, ovvero Tortona 27 – Superstudio Più, Tortona 35 – Hotel NHow, Tortona 54 – Ex Ansaldo e Tortona 31 – Opificio. Il White Show è ormai un appuntamento fisso per le nostre imprese che stanno diventando sempre più consapevoli dell’importanza di partecipare ad eventi fieristici e percorsi di internazionalizzazione che possono fare da volano per concrete collaborazioni commerciali e aprire nuove strade verso i mercati esteri».

Queste le aziende artigiane di Confartigianato Imprese Macerata che parteciperanno al White: Calzaturificio Mercury, La Belle, Marybloom, Giove +, Sergio Amaranti, Giovanna Nicolai, Good Lovers, Ducadascalona, Shueco, Kyara Style, Montegallo, Halmanera, Roberta Cenci, Calzaturificio London e Complit.